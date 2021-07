Elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki megütött egy villamosvezetőt

A Szegedi Járási Ügyészség indítványt tett a nyomozási bíró felé, hogy rendelje el annak a férfinak a letartóztatását, aki a múlt héten, Szegeden bántalmazott egy villamosvezetőt - írja az Ügyészség honlapja.

Mint írták, a megalapozott gyanú szerint a gyanúsított a múlt szombaton a délelőtti órákban felszállt a szegedi 4-es számú villamos egyik járatára. Amikor a vezető őt menetjegy vásárlására avagy leszállásra szólította fel, a férfi őt ököllel arcon ütötte. A villamosvezető az ütés következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárásban az ügyészség a szökés-elrejtőzés valamint a bűnismétlés veszélyére figyelemmel tett indítványt a gyanúsított letartóztatásának elrendelésére, tekintettel arra is, hogy vele szemben jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban illetve felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt is áll.

Az indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon, telekommunikációs eszközzel tartandó ülésén fog dönteni - olvasható a közleményben.