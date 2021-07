Rémálom: hibás pénzügyi beszámoló (x)

A koronavírus számtalan negatív hatással járt a cégekre, vállalkozásokra nézve, néhány szerencsés kivételtől eltekintve. A nehézségeket enyhítendő, a Pénzügyminisztérium és a NAV engedményeket tett az egyébként szigorú bevallási és beszámoló kötelezettség leadási határidejének tekintetében. A számviteli törvény szabályozza az eredeti határidőt, az adott üzleti év mérlegforduló napjához igazítva a leadást, amely május 31-ével zárult.

Idén azonban az enyhítésnek köszönhetően, amennyiben június 30-ig benyújtják a bevallást, az igazolási kérelmet, s ugyaneddig az időpontig befizetik az őket terhelő adót, elkerülhetik a mulasztással járó büntetést.

Lehet leadott beszámolót javítani?

Sajnálatos módon az elfogadott és közzétett beszámolók a számviteli törvény szerint nem cserélhetőek.

Mi történik hiba esetén?

Ugyanakkor az elektronikusan benyújtott anyagok letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatban szabályozva van egyes problémák megoldása is (11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM rendelet).

Amennyiben az űrlapon és a beszámolóban szereplő cégadatokban nincs egyezés, akkor az érintett beszámoló törlésre kerül. A törlés tényéről értesül a beszámolót benyújtó személyen kívül az adóhatóság is. A beszámoló ezután személyesen tekinthető meg. Az eltávolítás miatt a beszámoló be nem nyújtott kategóriába kerül, és a cégnek azt újra be kell adnia.

Amennyiben nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló lett leadva, nyilatkozatot kell beadni erről, s akkor az passzív státuszt kap. Ennek közzétételére újra lehetőséget kapnak, a leadáshoz képest egy éven belül, ez azonban csak egy egyszeri lehetőség.

Ismételt leadásra sem a beszámoló, sem egyes mellékletek esetén nincs mód. Amennyiben számviteli hiba történt, akkor a hibát nem ezekben, hanem a könyvelésben kell kijavítani. A javítás tényének pedig szerepelnie kell a következő beszámolóban.

Független könyvvizsgálói jelentés visszavonása

Amennyiben a független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról születik rendelkezés a hatóság részéről, abban az esetben a cég kérelmezheti az erről szóló nyilatkozat, valamint az új független könyvvizsgálói jelentés közzétételét.

Ezek szerint a szabályok szerint módosulhatnak a benyújtott és közzétett beszámolók hiba esetén. Ahogy az látható, alapvetően cserére, javításra, módosításra nincs lehetőség, ugyanakkor a hibák helyesbítése, illetve kijavítása szigorúan megszabott keretek között, de helyrehozható.