Hogyan legyen villamos áramod napelem rendszerrel éjjel is? (x)

Ne aggódj, nincs ebben semmi varázslat, a napelem rendszerek éjjel is biztosítani tudják az otthonod számára a villamos energiát. Ha megfelelő energiatároló berendezéssel egészítetted ki a napelem rendszert, akkor éjjel-nappal zavartalan lesz az otthonod ellátása.

Való igaz, hogy a napelem termelése éjjel szünetel. Ez azért van, mert a napelem cellák működéséhez szükség van a napfényre. Ez indítja be azt a kémiai reakciót, amelynek révén a napelem cellákban egyenáram jön létre. Ha a napfény nem éri a cellákat, akkor nincs energiatermelés sem. Hasonló a helyzet a felhős idővel is.

A napelemek szinte teljes mértékben leállnak, ha nem éri őket direkt napfény. Ez nagyjából a nominális teljesítmény 15-25%-a lehet. Ennek ellenére a napsütéses órák alatt ezeket a kieséseket bőven pótolni lehet. A mai napelem rendszerek már elég hatékonyak, hogy akár egy borús, szomorkás időjárású hónapban is elég villamos energiát termeljenek az otthonod számára.

Az éjjel termelt energiát hol lehet tárolni?

Természetesen a nagy mennyiségű energiát el is kell tárolni valahol. Az energiatároló egység tulajdonképpen egy nagy teljesítményű akkumulátor. Ez az akkumulátor akár kétheti áramfogyasztásodnak megfelelő villamos energiát is képes eltárolni.

Arra persze figyelni kell, hogy borús időben ne legyen túl nagy a fogyasztás. Attól függetlenül, hogy milyen forrásból nyered a villamos energiát, megéri spórolni és energiahatékony otthoni elektronikai eszközöket használni. Többek között az energiahatékonyságot szolgálják az okosotthonok megoldásai is.

A napelem rendszerek működése borús időben

A napelem cellák nagyon egyszerű berendezések, alkalmazásuk egyre gyorsabban terjed, és napról napra népszerűbbé válnak. A napelemek működése a napfény hasznosítására kialakított ötvözeteken alapszik. Abban az esetben, ha nem éri őket direkt napfény, akkor az átlag teljesítményük 15-25%-át képesek megtermelni.

Az akkumulátorok teljesítményétől függ, hogy a napos időben megtermelt fölös energia eltárolódott-e. Ha megfelelő méretű energiatároló rendszered van, akkor nincs mitől tartanod. Egész nyugodtan kialakíthatod az energiafüggetlen otthonodat. Akkor sem kell félned, hogy áram nélkül maradsz, ha egy héten át nem süt hétágra a nap.

Megéri napelem rendszert telepíteni?

A Solar Zone-nál ingyenes a felmérés, és tervezés is benne van az árban. De ettől függetlenül is megéri napelem rendszer telepítésén gondolkozni, hiszen belátható időn belül termeli meg a kezdeti befektetés értékét. Ha az egyre növekvő villamosenergia-árakat nézzük, akkor a 7-10 évnyi megtérülési idő a következő években akár 4-6 évre is lecsökkenhet.

Ha most szereltetsz be egy megfelelő méretű rendszert energiatároló berendezéssel, akkor a jövőben hátradőlve figyelheted, ahogy a villamos áram ára elszáll, miközben te az otthonodban élvezed az ingyenes és környezetbarát energia minden előnyét.