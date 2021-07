Ausztriában szigorításokról döntöttek, miután ismét nőttek az esetszámok

A stabilan alacsony számú új koronavírusos megbetegedések ellenére Ausztriában aggodalmat okoz a delta variáns terjedése, ezért egyes tartományokban rendkívüli kampánnyal igyekeznek az embereket az oltás felvételére késztetni - számol be az MTI. Bécsben a szombaton kezdődött filmfesztivál látogatóinak ideiglenes oltópontot állítottak fel a városházánál, és Peter Hacker bécsi egészségügyi főtanácsos örömmel nyugtázta, hogy a vártnál többen oltatták be magukat, ezért egy második oltópontot is üzembe helyeztek a helyszínen.