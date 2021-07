Buszsávon át a piroson, rollerrel keresztbe a forgalomban, járdán előző autó: itt a Civil Pofátlan(tan)ítás 2.

A Budapesti Autósok Közössége által beküldött videókból összeállították a második válogatást is, ahol a közlekedők (hajtsanak bármilyen járművet is) nemcsak megszegik a KRESZ előírásait, hanem ön- és közveszélyes helyzetet is okoznak. A rendőrség korábban is közzétett már ilyen felvételeket rendőrségi civil autók videói alapján, ám miután látták, hogy az autósok fedélzeti kameráinak videói felülmúlják az övéket, akkor az autósok portáljával kötöttek egy megállapodást, mely szerint ezeket a felvételeket bekérik, és a szabálytalankodók ellen eljárást is indítanak.

Csősz Krisztián, a Budapesti Autósok Közössége főszerkesztője lapunknak adott interjújában elmondta, havonta egy videó készül azokból az esetekből, amiket ők kapnak, és társadalmilag tényleg elfogadhatatlanok, meghökkentőek.

Csősz Krisztián: „Mi azt vállaljuk, hogy az autósok szócsövei leszünk, ha erre van igény" Százezer Facebook-követőt és hetvenezer YouTube-feliratkozót gyűjtött már össze a Budapesti Autósok Közössége. A portál indulásáról, küldetéséről, a közlekedési kultúra helyzetéről és változásáról, és természetesen a fedélzeti videók sorsáról beszélgettünk Csősz Krisztiánnal, az oldal főszerkesztőjével. A Budapesti Autósok Közössége mára az egyik legnagyobb és legismertebb szakportállá nőtte ki magát.

A Civil Pofátlan(tan)ítás 2. részét a héten tették közzé, és olyan eseteket mutat be, amelyek miatt rendőrségi eljárás is indult a veszélyeztetőkkel szemben, többek közt ilyen a 8-as főúton száguldozó sofőr ügye is.

Íme, a Civil Pofátlan(tan)ítás 2.: