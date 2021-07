Lehallgatási ügy: A 24.hu tulajdonosa, Varga Zoltán ügyvédje közölte, vizsgálja, milyen jogi lépéseket tegyen

Mint megírtuk, már évekkel ezelőtt elkezdték használni magyar célszemélyek ellen is az NSO nevű izraeli kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust. A több mint 300 magyarországi célpont között volt Varga Zoltánt, a Centrál Médiacsoport tulajdonosa, valamint több olyan más üzletember is, akik Varga házában vettek részt egy közéleti témájú vacsorán 2018-ban.

Varga Zoltán, a Central Médiacsoport többségi tulajdonosának és vezérigazgatójának jogi képviselője, dr. Papp Gábor ügyvéd a Média1 megkeresésére az alábbi közleményt küldte el a portálnak:

„Varga Zoltán jogi képviselőjeként megvizsgáljuk, hogy Varga urat ért jogsérelem miatt milyen jogi lépeseket teszünk. Ennek eldöntéséig sem én, sem ügyfelem, semmilyen formában nem nyilatkozunk. Megértésüket köszönjük!”

A 24.hu-t és egyéb médiavállalatokat birtokló milliárdos már többször beszélt arról, hogy Orbánék az Index után az ő lapját is be akarják darálni. Időközben kiderült, hogy a lehetséges megfigyeltek listáján az oknyomozó újságírók és politikusok mellett az Ügyvédi Kamara korábbi elnöke, Bánáti János és Gödöllő ellenzéki polgármestere, Gémesi György is szerepel.