Négyszögletű Kerek Erdő, tényfeltáró propaganda

Július 20-a bizonyul majd annak a napnak, amiről mindenki úgy fog visszaemlékezni, hogy „jaj, tényleg, aznap robbant az Anonymus-botrány!” A Kedves Olvasó esetleg nem tudja, hogy mire gondolok? Meg is érkeztünk a lényeghez. A propaganda majszolóin túl csak kevesen értesülhettek arról a próbálkozásról, amelyre a fideszes médiaholdudvar fanyalodott a nemzetközi Pegasus-botrány árnyékában. Bájos erőfeszítés volt a részükről, csak épp' nem ért célt.

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Vannak fogalmak, amelyek szavakban ugyan kimondhatók, de attól még nem léteznek. Nagy szívfájdalmamra ilyen az unikornis, amely állattal sajnos még nem állhatott módunkban találkozni, de Négyszögletű Kerek Erdő is csak Lázár Ervin meséjében létezik. És ilyen a tényfeltáró propaganda összetétel is, amit ugyan ki tudok mondani, de üres halmazt fednek le a kimondott szavak. A propaganda nem tud „tényt” feltárni, mert ha le is ír egy igaz mondatot, mellépakol kettő másikat, amelyek már hazugok, és amelyek hiteltelenítik az eredeti igaz állítást. A propagandát nem az igazság feltárása, hanem saját „igazságok” terjesztése élteti.

Az általam Anonymus-botrányként beharangozott „valami” voltaképpen a következő történet: egy bizonyos Bennfentes nevű portál közzétett egy leplezőnek szánt anyagot arról, hogy Cseh Katalin korábbi cége uniós pályázaton 286 millió forintot nyert el a 2010-es években. De a blog nem állt meg itt, 4,5 milliárdos támogatásokról beszélt, amely úgy jött ki, hogy a Cseh-család cégének szomszédait is a momentumos politikus érdekkörébe sorolta. Mindezt annak ellenére, hogy a cégvezetésről Cseh már politikai karrierje előtt lemondott. Ezt a hatalmas „tényfeltárást” Anonymus álnéven küldték meg a blogoldalnak.

Az üzenetérték nélküli anyag segítségére az Origo sietett, amely már így habosította tovább a sztorit: momentumos Cseh Katalin tehetett el 4,5 milliárd forint uniós támogatást. Erre a hírre Boldog István és Simonka György szimultán nyelhettek félre.

Van annak egy megejtő bája, ahogy a propagandamédia háborog uniós pénzek állítólagos zsebretételén. „Lebukott Cseh Katalin”, szerepel a Magyar Nemzet címoldalán, „Micsoda képmutatás! Cseh Katalin folyamatosan csapolta az uniós pénzeket és közben a kormányt vádolja korrupcióval”, fogalmaz beharangozójában a Magyar Hírlap, a közmédia portálja, a hirado.hu pedig „Anonymus-botrány: uniós pénzeket nyúlhattak le a Momentum körül”. Hogy nem szakad rájuk a mennyezet? A lejárató kampány egy kósza kísérlet arra, hogy legalább a sajátjaik figyelmét pár pillanatra ne a nemzetközi visszhangot kiváltó Pegasus-botrány kösse le.

Az összehangolt kommunikációs akció egyik mellékes következménye az is, hogy helyére került az Index is a kommunikációs médiaholdudvarban. A propagandakampány előörse lett az Index, ahol a médiabirodalomból elsőként jelent meg a Cseh Katalint besározni akaró „hír”. Ez az az írás, amelyre tényleg igaz az „álhír” megnevezés. A Bennfentes nevű blogot az Index szemlézte először. Nem mintha gátlás volna akár az Origo szerkesztőségében, akár bármelyik pártutasításos felületen, hogy az Index hírátvétele nélkül, ők nem merték volna megjelentetni a „botrányt”. Hogyne merték volna, ugyanott találták ki ezt a dezinformációs kampányt a Bennfentes számára, ahol az Origo és a hirado.hu cikkeit is tollba mondják.

Az Index eljátszott függetlenségét veszélyeztetné, ha az Origóról kényszerülne „botrányhíreket” átvenni. Olyan ez, mint herpeszes emberrel megosztani egy palack vizet: csak a herpeszes előtt ihatunk a palackból.

A gúnyolódásomat félretéve a korábbi Index szerkesztőségekre és egész közvéleményünkre nézve fájdalmas a valamikori rangos lap lezüllése és lezüllesztése. Tragikus volt a magyar sajtóra nézve a Népszabadság beszántása, de talán jobban járt a lap így, mintha most Origo színvonalú mocskolódást olvasnánk címsora alatt kinyomtatva. Az Index újságírói elkötelezett kemény munkával rengeteg ügyet tártak fel, amely munkát most egy Bennfentes nevű blog mendemondájának megosztásával gyaláznak meg. A NER megbetegítő érintése ez.

Egy-egy ilyen dezinformációs kampánynak nem az a célja, hogy konkrétan Cseh Katalint feketítsék be. A tényfeltárás pedig még véletlenül sem szerepel a szempontok között. A cél a figyelemelterelés, és a cél a Fideszhez tapadó korrupt-imázs kiterjesztése. Tűnjön mindenki ugyanannyira áporodottnak, mint ők, akkor már nem tűnnek ki. És menjen el mindenki kedve a politikától, mert akkor senki sem fogja a hatalmukat megdönteni. Ilyen szedett-vedett kommunikációs trükkökkel azonban talán még ők sem érnek el célt. Optimistán azt mondom, sokkal többet ártott ez a botrány az Index brandjének, mint Cseh Katalinnak és az ellenzéknek.