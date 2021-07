Az öt mellett három másik kérdés is felbukkanhat a népszavazási íven

A Facebookon jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, hogy miután egy ma reggeli kormányrendelet lehetővé tette az országos népszavazás megtartását, és Orbán Viktor a logika minden szabályát sutba vágva bejelentette, hogy már hatályos (!) törvényekről kezdeményez is népszavazást, ő is három kérdésben szeretné kikérni az emberek véleményét.

Budapest első embere elsőként arra kíváncsi,

egyetértenek-e azzal az emberek, hogy a Fudan Egyetem helyett a Diákváros épüljön meg.

Gulyás Gergely szerint akár fővárosi népszavazás is dönthet a Fudanról Gyorsinterjút adott a Fidesz-közeli Mandinernek Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, melyben szóba került a kínai Fudan Egyetem budapesti campusának kérdése is. A miniszter szerint az egyetem ügye közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik. Tervek sem állnak rendelkezésre. Mint mondta, majd ha „meglesznek a tervek, világosak a pénzügyi feltételek, az egyetemépítés költségei és finanszírozása, akkor lehet dönteni".

A második kérdés arra vonatkozna, hogy

megtiltsák-e a gyorsforgalmi úthálózat koncesszióba adását.

Viszik az utat is: 35 évre magánkézbe szerveznének 2000 kilométernyi magyar gyorsforgalmi útszakaszt Igencsak érdekes felhívás jelent meg hétfő reggel az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében - szúrta ki a 24.hu. A kaszinókoncessziókat is kezelő Nemzeti Koncessziós Iroda által közzétett felhívás szerint közel 2000 kilométer gyorsforgalmi útszakaszt adnának koncesszióba.

A harmadik kérdésben pedig azt szeretné megtudni,

egyetértenek-e azzal az emberek, hogy legyen ingyenes antitestszűrés minden 60 év feletti magyar állampolgárnak.

A főváros ingyenes antitest vizsgálatot biztosít a 60 évnél idősebb budapestieknek Újabb szakmai vizsgálat erősítette meg, hogy a 60 évnél idősebbek vállalhatatlanul nagy részénél a kínai vakcina nem termel kellő ellenanyagot, vagyis sok, kínai vakcinával beoltott honfitársunk, az oltás ellenére sem rendelkezik védettséggel az új variánssal támadó koronavírus ellen.

A kormány (vagy az államfő) által kért népszavazásról a törvény értelmében az Országgyűlés rögtön dönthet, míg ha azt magánszemély választópolgár nyújtja be, akkor 200 ezer választópolgár aláírása szükséges hozzá, mielőtt a parlament szavazna a voksolás elrendeléséről.