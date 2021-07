Covid: Kína elzárkózik attól, hogy a WHO a víruslaboratóriumait vizsgálja, saját eredetkutatási ajánlásokat nyújtottak be

Habár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői úgy vélik, valószínűtlen, hogy a világjárványt okozó koronavírus egy kínai laboratóriumból szökött volna el, az elméletet egyelőre nem sikerült tudományos alapon minden kétséget kizáróan cáfolni. A 24.hu azt írja, a hónap elején Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a vizsgálat következő szakaszának feltételeit ismertetve azt mondta, hogy a szervezet bizonyos kutatóintézeteket is megvizsgálna.

A WHO most viszont arra szólította fel Kínát, hogy legyen együttműködőbb a járvány korai szakaszának vizsgálatát illetően.

Ahogyan a BBC News cikkéből kiderült, Kína a vizsgálat új szakaszát elutasítja, a kínai egészségügyi miniszterüket szerint azért, mert ez a törekvés nem tiszteli a józan ész követelményeit, és arrogáns gesztus a tudományossággal szemben.

Emlékezetes, a nyomozók még idén januárban tudtak ellátogatni Vuhanba, ahol a vírust először, 2019 decemberében azonosították.

A WHO főigazgatója most arra szólította fel Pekinget, hogy biztosítsa az átláthatóságot, legyen nyitottabb, és működjön együtt a nyomozókkal. Emellett azt is kérte, Peking mutassa be azokat a betegadatokat is, amelyeket a vizsgálat előző szakaszában Kína nem osztott meg.

Egy csütörtöki sajtótájékoztatón a kínai egészségügyi miniszter meglepetésének adott hangot a WHO javaslatát illetően, amely a kínai laboratóriumi protokollok állítólagos megsértésérét is említi. Úgy fogalmazott, lehetetlen, hogy Kína elfogadja a WHO feltételeket, és jelezte, hogy az ország benyújtotta saját eredetkutatási ajánlásait.

Azt reméljük, hogy a WHO komolyan megvizsgálja a kínai szakértők megfontolásait és javaslatait, és valóban tudományos kérdésként kezeli a koronavírus eredetének kutatását, ami mentes kell, hogy legyen a politikai beavatkozástól

– számolt be a Reuters.

A sajtótájékoztatón megjelent a vuhani virológiai laboratóriumának igazgatója is, aki azt mondta, a vírus természetes eredetű volt, és a létesítmény 2018-as megnyitása óta nem volt sem vírusszivárgás sem személyi fertőzés.