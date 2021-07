Tokiói olimpia - Tudósítás a vasárnapi napról

- A címvédő Hosszú Katinka az ötödik, Mihályvári-Farkas Viktória pedig a hatodik helyen végzett vasárnap női 400 méter vegyesúszásban a tokiói olimpián - írja a Magyar Távirati Iroda.

A háromszoros ötkarikás bajnok Hosszú pillangón alaposan bekezdett, az első fordulónál még vezetett, aztán végül másodikként kezdte meg a hátúszást, amelyben egy pozíciót rontott féltávig. Mellúszásban ugyan megtartotta dobogós pozícióját, de a japán Ohasi Jui és az amerikai Emma Weyant elhúzott tőle. A szám ötszörös világbajnoka gyorson sem tudott újítani, sőt, két riválisa is utolérte, majd megelőzte, így végül a szombat esti előfutamban elért idejét jószerivel századra megismételve 4:35.98 perccel ötödikként ért célba. Ez az idő több mint egy másodperccel gyengébb, mint a budapesti Eb-n elért győztes teljesítménye volt májusban.

A mezőny másik magyar tagja, a mindössze 17 éves Mihályvári-Farkas Viktória szokás szerint lassan kezdett pillangón és háton, majd mellen indult meg a mezőny után, s végül, akit reális esélye volt, azt meg is előzte, melynek köszönhetően 4:37.75 perces idővel ő is olimpiai pontszerzőként, a hatodik helyen fejezte be a versenyt.

- Verrasztó Dávid negyedik lett vasárnap 400 méter vegyesúszásban a tokiói olimpián.

Az FTC sportolója beragadt a rajtnál, majd a pillangó után utolsóként fordult a hátra a nyolcfős mezőnyben. A második száz méteren viszont megkezdte a felzárkózást, sorra érte utol a riválisait, ennek köszönhetően a mellúszásnak már ötödikként vágott neki.

A táv harmadik negyedében tovább erősítette a pozícióját, az utolsó 100 méter elején harmadik volt. Gyorson óriási verseny alakult ki a dobogós helyekért az amerikai Chase Kalisz mögött, aki jelentős előnyre tett szert. Verrasztó az utolsó méterekre mintha kissé elfáradt volna, így 4:10.59 perces idővel negyedikként csapott célba 21 századdal lemaradva a dobogóról.

- Fucsovics Márton vállsérülés miatt visszalépett a tokiói olimpia tenisztornájától. A játékos a csapatirodán jelezte vasárnap, hogy nem képes sérülés miatt játszani, így magyar teniszező nélkül maradtunk.

- Vereséggel kezdett férfi-vízilabda válogatottunk, miután első csoportmérkőzésén 10:9-es győzelmet aratott a mieink ellen Görögország. A férfi válogatott hétfőn, Japán ellen javíthat.

- Kondricz Kata és Pásztor Flóra is kiesett a 32 között a női tőrözők vasárnapi egyéni versenyében a tokiói olimpián.

Előbbi a 2018-ban világbajnok olasz Alice Volpitól kapott ki simán, 15-5-re. Pedig az elején még vezetett 2-0-ra, de aztán érvényesült a papírforma, Volpi 11-3-ra ellépett és végig irányítva nyert.

Pásztor, aki egy győzelmen már túl volt, nagy csatára késztette a 2016-ban, Rióban ötödik, vb-ezüstérmes francia Ysaora Thibus-t, a hajrában 12-10-re is vezetett ellene, de a végét a rivális bírta jobban, aki 15-13-ra nyert.

Kondricz számára az első, Pásztornak a második asszó jelentette a végállomást egyéniben, de a csütörtöki csapatversenyben még mindketten pástra lépnek.