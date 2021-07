Közös tüntetésen tiltakozott az ellenzék a lehallgatási botrány miatt

A Terror háza múzeum előtt gyülekeztek az ellenzéki pártok támogatói, ahonnan este fél 7-kor indult el a tömeg az Andrássy úton a Fidesz Lendvay utcai pártszékházához.

- mondta felszólalásában Donáth Anna. A Momentum európai parlamenti képviselője a titkosszolgálat tagjainak azt üzente, hogy a 2022-es kormányváltás után átvizsgálják a szolgálatok.

Arató Gergely azt hangsúlyozta, hogy a kevesek gazdagodtak, a sokak szegényedtek.

- fogalmazott a DK-s képviselő, aki azt ígérte, addig nem nyugszanak, amíg meg nem tudják, kik hajtották végre a törvénytelen megfigyelést.

Tetlák Örs, az LMP politikusa szerint nem győzik elégszer mondani, hány vörös vonalat lépett át a kormány.

- tette hozzá.

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz távolmaradása a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről a kormánypárt beismerése a Pegasus-ügyben való részvételről.

- jelentett ki a jobbikos honatya.

Bárándy Gergely úgy vélte, történelmi bűn az, hogy a kormány egyre jobban tolja az országot a keleti diktatúrákhoz.

- közölte az MSZP-s politikus.

- jelentette ki Dorosz Dávid, a Párbeszéd politikusa, aki szerint a Fidesz folyamatosan hazudik a lehallgatási botrányról.

A demonstráción Pálinkás József is felszólalt. Az MTA volt elnöke, Orbán Viktor egykori minisztere felidézte, hogy 1989-ben a magyarok azt mondták, elég volt, és az utcára vonulva követelték a változást.

Orbán Viktor és kormánya visszatért a terror eszközeihez ezért most is ezt kell mondanunk: elég volt, és most is erőt kell mutatnunk