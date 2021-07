Jakab Péter nem hagyta szó nélkül a kormánypárti újságíró kirohanását

A hétvégén osztott meg két képet Jakab Péter a közösségi oldalán arról, ahogy görögdinnyét eszik és málnát szed, egyúttal felhívva a figyelmet arra, hogy a zöldség-gyümölcs ára mennyire megemelkedtek. A Jobbik elnöke kedd reggeli Facebook-posztjában most azt írja, hogy Szentesi Zöldi László, "a Fidesz egyik fő értelmiségije" reagált a bejegyzéseire.

Mint a pártelnök fogalmazott:

Jakab ugyanakkor hozzáfűzte:

Az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje felidézi, szó szerint mit is írt Szentesi Zöldi: "ha valaki tényleg beéri Piros Arany, parizer kombinációval, pedig – figyelem, most jön a lényeg! – megtehetné, hogy normális ételeket fogyaszt, az nem szerény és szegény, hanem primitív, igénytelen ember." Jakab azonban úgy látja:

Az ellenzéki pártvezető a kormánypárti "médiaceleb" említett írásából azt is kiemeli, hogy szerinte Jakab "menjen vissza tanítani, és ha még akkor is csak parizerre meg Piros Aranyra futja, akkor majd a tehetségesebb keresztények segítenek rajta".

– tette hozzá a jobbikos politikus, aki szerint a következőt gondolhatja azokról, akik "a nép kenyerét eszik":

– jegyzi meg Jakab, végül leszögezve:

ha ez a mérce, akkor köszönöm, de maradok a parizeres kiflinél. Ma is az volt a reggeli, Piros Arany helyett most épp tejjel. Tanárként is ezt ettem, és most is ezt eszem. Én ilyen vagyok. A miniszterelnök meg azt mondta, hogy ő régen is luxusrepülővel ment focimeccsre, és most is azzal megy. Ő meg ilyen. Jövőre eldönti a nép, melyik a szimpatikusabb.