Újabb kamatemelést hajtott végre az MNB

A 24.hu számoltbe arraól, hogy a Magyar Nemzeti Bank holnaptól 1,2 százalékkal emelte meg a jegybanki alapkamatot. Az infláció meglódulása miatt egy hónapja kezdett bele a kamatemelési ciklusba az MNB. Akkor 0,6 százalékról 0,9 százalékra módosult az alapkamat. Most erre pakoltak rá további 0,3 százalékpontot. Lényegében tíz éven át tartott a kamatok csökkenésének időszaka, most azonban megfordult a folyamat ezért az infláció nyomán idehaza több mint nyolcéves csúcsra ugrott, és az EU-ban is a legmagasabb a drágulás mértéke. Elemzők ráadásul arra hívják fel a figyelmet, hogy ősszel folytatódhat a pénzromlás.

A kamatfordulókor fognak átárazódni a hitelek, vagyis a magasabb törlesztőrészleteket azok fogják előbb megérezni, akiknek féléves, egyéves kamatfordulójú hiteleik vannak. Meg persze az újonnan felvett hitelek lényegében azonnal drágábbak lesznek, mint pár hete.

Az Alfahír is beszámolt arról, hogy az Eurostat korábban közzétett adatai alapján, éves összehasonlításban 1,9 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a 19 uniós országot tömörítő eurózónában. Májusban 2 százalékot, áprilisban 1,6 százalékot, márciusban 1,3 százalékot, januárban és februárban pedig egyaránt 0,9 százalékot mértek.

Júniusban is az energiaárak emelkedtek a legnagyobb mértékben, 12,6 százalékkal. Az élelmiszerek, az alkohol- és dohánytermékek 0,5 százalékkal, a szolgáltatások pedig 0,7 százalékkal drágultak.

Az energiaárakat nem számolva 0,8 százalékkal emelkedtek éves szinten a fogyasztói árak, a gyakran változékony energia-, élelmiszer-, alkohol- és dohányárakat nem tartalmazó maginfláció pedig 0,9 százalékos volt. Mindkét érték 0,1 százalékponttal alacsonyabb az előző havinál.