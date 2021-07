Illóolajok – őszintén az ellentmondásokról (x)

Egyre gyakrabban használunk természetes módszereket a különféle testi-lelki problémáink, tüneteink orvoslására vagy a klinikai kezelések támogatására.

Az aromaterápia ősi, holisztikus gyógyító eljárás, mely hatékony eszköz szervezetünk számára a modern világ kihívásai közepette, és segíthet még komolyabb problémák megelőzésében is. Ám csak nagy körültekintéssel és az előírások szigorú betartásával szabad illóolajokat, abszulutumokat, esszenciákat vagy oleoresineket alkalmazni. Mindig a biztonság legyen az első! Ha az előírásokat betartjuk, elkerülhető az irritáció, allergiás reakció vagy a nem várt mellékhatások.

A hígítás fontossága

Az illóolajokat néhány fontos szempont figyelembevételével célszerű alkalmazni. Ennek egyik alapvető eszköze a hígítás. Ezek a vízben nem oldódó, hidrofób illóolajok nagyon koncentrált elegyek. Mindegyik más és más, ezért az adagolási előírások is eltérőek. Egyikük melegítő, másikuk pedig inkább hűsítő hatású. Az, hogy 100%-os tisztaságú egy olaj, még nem azt jelenti, hogy csak úgy a bőrre tehető. Ezt csak szakember tanácsára tegyük! Amellett, hogy így nagy valószínűséggel elkerülhetők a kellemetlen következmények, viszketés, kipirosodás, akár allergiás kontakt dermatitisz is, a hígítással még meg is sokszorozhatjuk egy olaj hatását és hatóidejét is.

A legismertebb hordozóolajok: az édesmandula-, az argán-, a szőlőmag- és a napraforgómag-olaj. Ezeket minden bőrtípusnál alkalmazhatjuk. Elterjedt és kedvelt még a sárgabarackmag-olaj, az avokádó- és a ligetszépe olaj is.

Belsőleges alkalmazás

Ebben a kérdésben nagyon körültekintően kell eljárni. Itt is hangsúlyozandó, hogy bár például az illóolajok 100%-os tisztaságúak, mégsem javasolják a belső alkalmazást, csak abban az esetben, ha azt a szükséges klinikai szakértelemmel bíró orvos rendeli el a páciensének, és végig felügyeli a kezelési folyamatot.

Alkalmazás kicsik és még kisebbek esetében

Vannak esetek, amikor még nagyobb körültekintéssel szabad csak a természet e fantasztikus ajándékait alkalmazni. Kerülendő terhesség vagy szoptatás esetén illóolajokat használni. Mivel pedig néhány olaj kifejezetten fokozhatja a napfény hatását, nagyon fontos ezek alkalmazása előtt alaposan tájékozódni.

Vannak esetek, amikor még nagyobb körültekintéssel szabad csak a természet e fantasztikus ajándékait alkalmazni. Kerülendő terhesség vagy szoptatás esetén illóolajokat használni. Mivel pedig néhány olaj kifejezetten fokozhatja a napfény hatását, nagyon fontos ezek alkalmazása előtt alaposan tájékozódni.

Rengeteg kellemetlen bőrtünetet okozhatnak egyébként a rosszul használt illóolajok. Az újszülötteknél és csecsemőknél való alkalmazást sem javasolják. A babák bőre még nagyon vékony, szerveik is fejletlenebbek. Még a alakulóban lévő baba-mama kötődési folyamatot is megzavarhatják az új, idegen illatok. Kétéves kor alatti gyermekek esetében tehát nagyon körültekintően szabad csak illóolajokat használni.