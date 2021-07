Dömötör szerint eddig mintegy 400 ezren töltötték ki a konzultációs kérdőívet - de vajon mennyi volt ebből robot?

Eddig mintegy 400 ezren töltötték ki a nemzeti konzultáció kérdőívét - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A kérdőívet eddig 394 150-en töltötték ki

- jelentette be, majd hozzátette, a többség postán küldte vissza a válaszait, de sokan választják az internetes kitöltést is.

Dömötör Csaba kiemelte: a konzultáció sok olyan témát érint, amelyek alapvetően meghatározzák a koronavírus-járvány utáni életünket. Így mindenki elmondhatja a véleményét a minimálbér-emelésről, a családi adó-visszatérítésről vagy éppen arról a gyermekvédelmi törvényről, amelyet "a baloldal erőteljesen támad" - mondta.

Az államtitkár úgy fogalmazott, "sajnáljuk, hogy most is vannak olyanok, akik különböző módszerekkel támadják, akadályozzák a konzultációt. Ez még egy ok arra, hogy minél többen mondjuk el a véleményünket. A párbeszéd egy fontos lehetőségéről van szó, érdemes élnünk vele".

Az internetes kitöltés kapcsán érdemes megjegyezni, hogy mint azt néhány napja megírtuk, élő YouTube-közvetítésben mutatta be Tomanovics Gergely Nerbot nevű etikus hacker számítógépes programja, ahogyan megállás nélkül, nagyjából tíz másodpercenként tölti ki álnevekkel a jelenlegi, "a járvány utáni életről" szóló, kormányzati narratívákat visszhangozó nemzeti konzultációs íveket.

Egy robot ezerszámra töltötte ki a nemzeti konzultációt Élő YouTube- közvetítésben látható, ahogy a Nerbot nevű etikus hacker számítógépes programja megállás nélkül, nagyjából tíz másodpercenként tölti ki álnevekkel a jelenlegi, "a járvány utáni életről" szóló, kormányzati narratívákat visszhangozó nemzeti konzultációs íveket.

A kormány pedig olyannyira felháborodott azon, hogy nem képes biztonságosan leprogramozni egy online felületet, hogy - akárcsak korábban - ismét büntető feljelentést tesz a "konzultációs oldalt ért informatikai támadás miatt".