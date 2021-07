Két "egészséges" Európa: az élelmiszerek negyede eltérő minőségű nálunk, mint Ausztriában

Több mint 300 termék vizsgálatával 117 termékpár és -trió összehasonlítását végezte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2018 és 2021. között. Az Európai Unió által támogatott projekt célja az élelmiszerek kettős minőségének vizsgálata, a jelenséggel kapcsolatos minél sokrétűbb tapasztalatok gyűjtése volt.

Mint a Nébih közleményében írja,

a minőségbeli eltérés ténye a vizsgált termékek több mint negyedénél igazolódott,

A kutatás azonban azt is megerősítette, hogy a jelenségnek több – adott esetben akár objektív – oka is lehet. A tapasztalatok alapján a Nébih az élelmiszeripari szereplők számára és bevonásával a jelenség kezelését segítő operatív útmutató összeállítását is tervezi.

A kutatás során három ország – Ausztria, Magyarország és Németország – üzleteiben beszerzett 78 terméktrió és 39 duó, összesen 117 termék összehasonlítására került sor (312 db egyedi minta vizsgálatával). A termékek mintegy ötöde kereskedelmi, sajátmárkás termék volt.

A Nébih kutatása ismételten alátámasztotta, hogy léteznek minőségbeli eltérések az Európai Unió tagállamain belül. Lényeges eltérés a vizsgálat alá vont termékek 25,6%-ánál igazolódott.

Az is kiderült, hogy az eltérések különböző okokra és körülményekre vezethetők vissza.

Ilyenek lehetnek például

az eltérő nemzeti szabályozások,

a helyi alapanyagok felhasználása,

illetve az eltérő gyártási körülmények is.

Speciális kategóriát alkotnak a sajátmárkás termékek, amelyekre különösen jellemző, hogy az adott ország igényeinek megfelelően készülnek.

"A vizsgálatsorozat idején a Nébih szakemberei az előállítókkal és az érdekképviseleti szervekkel szorosan együttműködtek, hogy a megállapításokat, azok okait komplex módon, több szempontból is megvizsgálhassák. Az érintett gyártók szinte kivétel nélkül nyitottak voltak a párbeszédre, és kinyilvánították szándékukat a helyes gyakorlat alkalmazására és a jogszabályoknak való megfelelésre" - fogalmaztak a közleményben.