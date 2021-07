Előválasztás 2021: mutatjuk a hivatalossá vált újabb 25 képviselőjelöltet a befogadó frakciókkal

Az Országos Előválasztási Bizottság 2021. július 28-i ülésén 50 egyéni képviselőjelöltet vett nyilvántartásba, és itt már feltüntették azt is, hogy az egyes jelöltek melyik parlamenti frakcióba ülnének be, amennyiben 2022 áprilisában mandátumot szereznek az országgyűlési választásokon. Az ellenzéki előválasztás regisztrációs szakasza a héten kezdődött el, azaz hivatalosan is lehet jelezni az indulási szándékot, erre augusztus 15-ig van ideje a jelölőszervezeteknek.