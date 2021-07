Otthonából hurcolta el a TEK, pedig csak tanúként hallgatták meg

Éjjel dolgozott, hajnalban lefeküdt, de kisvártatva a felesége ébresztette, hogy állig felfegyverzett „hadsereg” vette körül a házukat és felszólították, hogy menjen ki. Felkelt, kiment, ott aztán „összecsomagolták”, megbilincselték, bezsuppolták és vitték Kaposvárra

- számolt be Facebook oldalán Lengyel Róbert Siófok polgármestere, a Terrorelhárítás Központ (TEK) túlkapásáról.

Hajnalban a TEK kommandósai rajtaütöttek Ressinka Imrén, a siófoki Aranypart biztonsági főnökén, de nem gyanúsítottként hurcolták el, hanem csak tanúkihallgatásra vitték. Állítólag valaki megvádolta lőfegyverrel való visszaéléssel, de Ressinkának csak egy engedéllyel tartott légpuskája volt amit a TEK-esek le is foglaltak.

A polgármester - aki korábban maga is rendőrfőnök volt Siófokon - érthetetlennek nevezte a TEK akcióját. Lengyel Róbert szerint, Ressinka Imre kulcsszerepet töltött be abban, hogy az elmúlt évek során sikerült csökkenteni a bűncselekményeket a siófoki Petőfi sétányon. Elsődleges feladata, hogy felügyelje a lenti őrök munkáját, pontosabban ellenőrizze, hogy a szerződés szerint teljesít-e a biztonsági személyzet a város felé, de általában is figyeljen ott a rendre, jelezze a rendellenességeket, visszaéléseket.

Természetesen vannak, akiknek ez nem tetszik, vannak, akik szívesen látnák őt valahol máshol, mert zavarja a „köreiket” és bizony alkalmanként közvetve, vagy közvetlenül meg is fenyegették már párszor

- írta bejegyzésében Lengyel Róbert, de a polgármester konkrétan nem nevezett meg senkit.

Lengyel Róbert Siófok polgármestere MTI/Szigetváry Zsolt

Annyit azonban leírt, hogy a Petőfi sétány a zavarosban halászók tavacskája. Azoké, akik egyes korrupt helyi politikusok meg városi cégvezetők pénzéhségét kihasználva foglalhattak ott pozíciókat éveken át és rogyásra kereshették magukat a leözönlő részeg bulituristákon.

Ők érzik, érezhetik, hogy immár más szelek fújdogálnak és nyilván vannak, akiknek ez nagyon, de nagyon nem tetszik

- tette hozzá Siófok polgármestere.

Log In or Sign Up to View See posts, photos and more on Facebook.

A rendőrség egyelőre nem válaszolt a polgármesternek az üggyel kapcsolatban, Ressinka Imrét pedig már kiengedték. A kihallgatási jegyzőkönyvben másolatában világosan az szerepel, hogy tanúként hallgatták ki.

Már a tanú is bilincsben?

Ezzel a címmel fordult az ügy kapcsán írásban a belügyminiszterhez Potocskáné Kőrösi Anita.

A Jobbik országgyűlési képviselője arra vár választ, miként lehet az, hogy az AVH-s időket idéző névtelen bejelentés alapján így meghurcolhatnak egy köztiszteletben álló embert a családja és a gyerekei szeme láttára

... hogy aztán több órás hercehurca végén közöljék vele, hogy tanúként hallgatják ki. Aztán tanúként olyan jellegű kérdéseket tesznek fel neki, ami akár egy gyanúsított-státusszal is felérne, majd pedig közlik, hogy haza utazhat.

Potocskáné ezért a következő kérdésekre vár írásbeli választ Pintér Sándortól:

- Hogyan fordulhatott az elő, hogy - a jelen ismeretem szerint - egy ismeretlen személy általi bejelentésre ilyen módon kerüljön sor egy előállításra?

- Hogyan fordulhatott elő, hogy a fenti intézkedés-sorozat vége egy egyszerű tanúkénti kihallgatás legyen?

- Miképp válhatott a reggel még szakasznyi kommandós által látványosan elfogott potenciális fegyverkereskedőből tanú?

- Tervezi-e a magyar rendőrség, hogy ezentúl büntetőeljárások tanúit hasonló módon, bilincsben fogják előállíttatni a szabályszerű beidézésük helyett?

Pintér Sándor belügyminiszternek 15 napon belül kell válaszolnia a képviselői kérdésre.