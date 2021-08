Kettős magyar győzelem férfi K-1 1000-en, bronz női K-2 500-on, ezüst vitorlázásban - Tudósítás a keddi nap eseményeiről

- Lucz Dóra bejutott a legjobb nyolc közé a középfutamból kajak egyes 200 méteren a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén.

A két magyar azonos középfutamba került a keddi programban, a futamból - amely egyértelműen a gyengébbnek számított a kettő közül - négyen jutottak a nyolcas fináléba.

Az UTE 26 éves, háromszoros Európa-bajnoka, Lucz jól rajtolt és a remekül laptolt végig, az élbolyban haladt, a célba pedig elsőként érkezett.

- Kopasz Bálint és Varga Ádám is bejutott a döntőbe kajak egyes 1000 méteren a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén.

Elsőként az öt éve tizedik Kopaszt szólították a rajthoz, a győriek 24 éves kajakosa Rio óta már világ- és Európa-bajnokságot is nyert ebben a számban, s most is esélyeshez méltóan versenyzett. Már a rajt után az élre állt, féltávnál két hajóhossznyi előnnyel vezetett, majd a célba is ő ért tisztán elsőként. Mögötte Dostal, Schopf, Csang volt a további továbbjutók sorrendje.

Videó: Eurosport

Az ötkarikás újonc Varga szintén jól kezdett a második középfutamban és az első helyen lapátoló portugál Fernando Pimentával tartva faképnél hagyták a mezőnyt. Ötszáz méternél a KSI 21 éves kajakosa rövid időre át is vette a vezetést, de a futamot végül a 2018-ban világbajnok Pimenta nyerte úgy, hogy végén - Vargához hasonlóan - már ki is engedhetett.

- A papírformának megfelelően a Kozák Danuta, Bodonyi Dóra és a Csipes Tamara, Medveczky Erika kajak kettes is bejutott a döntőbe 500 méteren a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén.

A két, egyformán dobogóesélyes magyar duó azonos középfutamba került, ráadásul egymás melletti pályára, a 4-esre, illetve az 5-ösre. Rajtuk kívül két német egység, az új-zélandiak második számú hajója, továbbá egy-egy szlovén, francia és kínai rivális várta a rajtot. Utóbbi nem sikerült túl jól Kozákéknak, beragadtak, de aztán hamar "lábra kaptak", olyannyira, hogy 250 méternél már a második helyen haladtak Sabrina Hering-Pradler és a 2012-ben bajnok Tina Diezte mögött. Csipesék féltávnál még csak a hetedikek voltak, de aztán felzárkóztak, s a vége kettős magyar siker lett: Kozákék nyertek Csipesék előtt.

Az ötszörös ötkarikás bajnok Kozák ebben a számban is címvédőként szerepel a japán fővárosban.