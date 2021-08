Elvette a kormány Palkovicstól a MotoGP versenypálya projektet

A kormány elvette Palkovics Lászlótól a hajdúnánási MotoGP versenypálya fejlesztését, helyette Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter lett a felelőse - szúrta ki a HVG egy kedd este megjelent kormányhatártozatban.

Mindemellett a megvalósítás feladatát is elvették a debreceni székhelyű Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft.-től, és átadták a BMSK Zrt.-nek mint Beruházási Ügynökségnek, amely általában a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítója. Mindez azt is jelenti, hogy az előbbi cégnek át kell adnia az ügyeket, majd az eddig elköltött pénzekkel is el kell számolnia.

Miniszteri biztosa lett a 65 milliárdból megvalósuló Moto GP-pályának A csütörtöki Magyar Közlönyből derült ki, hogy Tiba István helyi fideszes önkormányzati képviselőt nevezték ki a Hajdúnánáson épülő MotoGP-pálya miniszteri biztosának - szúrta ki az index.hu. Tiba megbizatása május 15-től szól két évre, vagyis 2023. április 14-ig, amikorra is átadják az elkészült pályát.

A kormány visszavonta azt a tavalyi határozatát is, miszerint „a fejlesztés megvalósításához szükséges eljárások a 2020. évben elindításra, a szerződéskötések előkészítésre kerüljenek, a magyarországi MotoGP futam első alkalommal 2023-ban történő megrendezése érdekében”. További változás a projekt körül, hogy kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánították, ami egyebek közt azt jelenti, hogy településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

Korábban az Alfahír is beszámolt róla, hogy MotoGP-pálya egyre csak drágul. Tavaly októberben az Orbán-kormány további 800 milliót csoportosított át ennek megvalósítására, így csak az építkezésre 65 milliárd forintot szánnak, a tízéves versenyrendezési jogra pedig 44 milliárdot. A HVG azt is kimelei, hogy a magyar állam több mint 4 milliárdot fizet a jogtulajdonosnak, a spanyol Dornának.