Bronzérmet szerzett Hárspataki Gábor és Kovács Sarolta is - Tudósítás a pénteki nap eseményeiről

Kovács Sarolta egy verőhibás teljesítményével feljött a harmadik pozícióba a lovaglás során a női öttusázók pénteki versenyében a tokiói olimpián, míg Gulyás Michelle a 16. helyre esett vissza.

A 2016-ban egyéniben világbajnok Kovács 11 másodperccel az éllovas orosz Juliana Batasova után kezdi majd meg a zárószámot, a lövészettel kombinált futást, míg a második dél-koreai Kim Sze Hi csupán egyetlen másodperccel rajtolhat előtte. Az idén vb-bronzérmes Gulyás a hatodikról a 16. helyre esett vissza, mivel a lova nemcsak levert két akadályt, hanem kétszer ellen is szegült, ami ráadásul 23 másodperces időtúllépést is eredményezett. Gulyás így a maximális 300 helyett csak 243 pontot gyűjtött, melynek következményeként 1:01 perces hátránnyal vághat neki a kombinált számnak.

A díjugratás alaposan átrendezte az erőviszonyokat, Gulyás mellett további két nagy vesztese volt a számnak: a 2017-ben világbajnok orosz Gulnaz Gabajdullina és a lovaglás előtt hatalmas fölénnyel vezető német Annika Schleu pont nélkül zárt. Mindketten Saint Boy nyergében véreztek el.