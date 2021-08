Jakab Péter: "Az emberek nem tudnak hitvallásokkal fizetni a boltban"

– ezzel vezeti fel hétfő reggel megosztott Facebook-posztját Jakab Péter, aki a mai magyar megélhetés problematikáját kívánta megvilágítani. Mint a Jobbik miniszterelnök-jelöltje folytatta:

Azon most lépjünk is túl, hogy a kormány nem tudta helyesen leírni azt, hogy „Isten, áldd meg a magyart!”.

"Azon viszont ne lépjünk túl, hogy miközben a kormány hitvallásokkal akarja kezelni a válságot, az emberek nem tudnak hitvallásokkal fizetni a boltban."

– szögezte le.

Márpedig – teszi hozzá a pártelnök – a legfrissebb hírek szerint a kenyér ára szeptemberre elérheti a 400 forintot.

Jakab a hazai ár- és bérszínvonal viszonya és a kormány politikája kapcsán kifejtette:

Persze értem én: nemzetközi folyamatok, éghajlatváltozás – lehet, hogy a Fidesz szerint még a szivárvány átértelmezése is előidézheti a brutális áremelkedést. A baj a bérekkel van. Meg a nyugdíjakkal. Meg az adókkal. Merthogy a liszt ára egy év alatt 20 százalékkal nőtt, a bérek viszont csak 7 százalékkal, a nyugdíjak 3 százalékkal. Amit az infláció el is visz. És akkor még az Európa-rekorder áfáról nem is beszéltem, amit a kenyér után is megfizettet – a legcsóróbbal is – a magyar állam