Nem jelentkeznek túl sokan harmadik oltásért

A háziorvosok szerint egyelőre kevesen jelentkeznek a harmadik oltásért. Az jelentkezők többsége kínai oltást kapott, és a háziorvosok is elsősorban a Sinopharmmal beoltott időseknek és veszélyeztetett betegeknek ajánlják a megerősítő oltást valamelyik nyugati vakcinával.

A Telex riportjában arról írt, hogy a kormányhivatal közben azt várja el a háziorvosoktól, hogy egyenként győzzék meg beoltatlan 60 év feletti pácienseiket, és róluk minden héten jelentést is kell tenniük.

A lap által megkérdezett háziorvosok tapasztalata szerint egyelőre nem lehet beszélni rohamról, sőt a többségük eddig inkább csak tájékoztatta a betegeit a lehetőségekről, de harmadik oltásokat még nem adott be. Egy budapesti háziorvos így foglalta össze a helyzetet:

„tavasz óta alig volt időm foglalkozni a betegekkel, mindent az oltások megszervezése és beadása uralt. Egyelőre kevesen érdeklődtek harmadik oltás után, nekik azt javasoltam inkább, hogy regisztráljanak, és menjenek az oltópontra.”

Volt olyan fővárosi háziorvos is, aki úgy döntött inkább nem irányítja tovább a betegeit az oltópontokra, mert megunta a hadakozást az emberekkel telefonon, akiknek csak az maradt meg a hírekből, hogy a háziorvostól kapják meg a harmadik oltást.

„Hétfőn fogok rendelni vakcinát, mert 20-30 jelentkező összejött, inkább beoltom őket egy rendelés alatt”

- nyilatkozta a lapnak a háziorvos.

Az orvosok olyan tapasztalatokról számoltak be, hogy eleve azok érdeklődnek leginkább a harmadik oltás után, akik Sinopharmot kaptak eddig, de van, aki AstraZeneca vagy Szputnyik V után szeretne magának újabb dózist. Arról sokat lehetett olvasni, hogy a kínai oltás után igencsak alacsony ellenanyagszinteket lehetett mérni sok embernél, de arról máig nem jutott nyugvópontra a szakmai vita, hogy ez egyértelmű jele-e annak, hogy a kínai oltás után nem alakul ki megfelelő védettség.

A harmadik oltás engedélyezésével a kormány ügyesen elfedi, hogy a nagy tételben beszerzett kínai Sinopharm kevésbé ad védelmet

– mondta el véleményét az egyik háziorvos, aki szerint annál alig-alig van szükség harmadik oltásra, akit Pfizerrel, Modernával, Astra Zenecával vagy Szputnyik V-vel oltottak. Más orvosok is arról számoltak be, hogy továbbra is a Pfizer az abszolút aduász, mert mindenki olyat szeretne.