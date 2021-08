Olyan rosszul áll Iványi Gábor egyháza, hogy a NAV végrehajtói semmit nem tudtak lefoglalni

Mint korábban megírtuk, a kormány támadásai nyomán komoly anyagi gondokkal küzd az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, amelynek egyes intézményeire összesen 246 131 000 forintnyi büntetést szabott ki a NAV még februárban.

A Népszava most arról ír, hogy miután minden támogatást elvett tőlük az állam, már a béreket is alig tudják fizetni, ráadásul a NAV végrehajtóit is rájuk küldték, aminek részleteit Iványi a MET honlapján ismertette. Eszerint

az adóhatóság a szegedi iskolájukba ment razziázni, a NAV munkatársai azonban semmi olyan értékeset nem találtak, amit le tudtak volna foglalni,

csak táblákat és padokat vihettek volna.

A kiküldött beosztottak kifogástalanul viselkedtek, megértjük, hogy ők csupán végrehajtói a kormány akaratának, és ugyan nem találták értékesíthetőnek az iskolapadokat és a táblákat vagy egyéb felszereléseinket, de a hatalom kíméletlen akarata mégis a fejünk felett lebeg. Valahogy szeretnénk az elmúlt évtized csodáihoz hasonlóan a választásokig elaraszolni abban a hiszemben, hogy azt követően emberséges változások történnek

- fogalmaz Iványi.

A lap felidézi, noha Iványiék 2500 szociálisan hátrányos helyzetű gyerek iskoláztatását oldják meg, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár júniusban azt mondta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) nem köt köznevelési szerződést a testvérközösséggel, így újabb 95 millió forintot vesznek el tőlük. A döntés nyomán veszélybe kerülhet a velük foglalkozó mintegy 500 ember állása.