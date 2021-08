Komárom-Esztergom megyében folytatódott Jakab Péter országjáró körútja

A délelőtt 10 órára meghirdetett utcafórumon a kissé szokatlan időpontban sokan voltak és nemcsak helyi ügyekről kérdezték a Jobbik miniszterelnök-jelöltjét, valamint Nunkovics Tibort, a térség jobbikos országgyűlési képviselőjét.

- mondta Jakab Péter Dorogon, a Bányász emlékműnél.

A Jobbik elnöke szerint ez a (köz)pénz legfeljebb a fideszes oligarchák és családtagjainak állhat rendelkezésére. Jakab Péter úgy vélte, az Orbán kormány politikája nem arról szól, hogy valódi segítséget nyújtson a bérből fizetésből élőknek, illetve azon kisvállalkozásoknak, amelyeknek a gazdaság gerincét kellene adniuk, hanem csak és kizárólag a haveri körnek. Akik viszont a körön kívül állnak, azok legfeljebb morzsákat vagy még azt sem kapnak a nekik járó támogatásokból.

Nunkovics Tibor szólt a megye egészségügyi helyzetéről, amit szerinte a kormányzati politika hozott olyan helyzetbe, hogy a szakdolgozók növekvő hiánya, már most szinte megoldhatatlan kihívások elé állítja az ágazat szereplőit.

Osztályok ellátottsága került veszélybe a térség egészségügyi ellátásában, de legalább ekkora gondot jelent például az utak állapota is. Sajnos egyre kevesebb forrás van erre is. Hiába próbálok minden évben a központi költségvetésből plusz forrásokat igényelni, a fideszes többség minden alkalommal lesöpri az asztalról a javaslatomat, de az a módosítást is, amely a buszjáratokat sűrűbbé tételét szorgalmazta