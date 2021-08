Bélteki Béla: „A magyar lakosság és az egészségügyi dolgozók helyzete nálam nem alku tárgya”

„Az Orbán-kormányt csak a legszélesebb körű összefogással lehet legyőzni. Nem elég az ellenzéki pártok összefogása, többre van szükség: az emberek összefogására!” - Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje így jelentette be, hogy a Jobbik nemcsak pártpolitikusokban gondolkodik, hanem a kormányváltás érdekében civil jelölteket is támogatnak az ellenzéki előválasztáson.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik által támogatott civil jelölteket, és terveiket.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú választókörzetében egy újsütetű politikust, de egy tapasztalt háziorvost támogat az előválasztáson a Jobbik. Bélteki Béla szerint a kormányváltásnak meg kell történnie, a lakosság és az ország jövője érdekében, és a parlamentbe jutva az egészségügy újjáépítésében venne részt. Interjú.

Mi a legfontosabb üzenete az előválasztások előtt a választókörzetében élő választók számára?

Az előválasztásokon való részvétel nem kevésbé fontos, mint a 2022-esen. Az előválasztás során dől el, hogy az ellenzék jelöltjei közül ki indulhat el a választókerület jelenlegi képviselőjével szemben. Az emberek támogatása fontos. Amennyiben abban hisznek, amiben én is, tenni szeretnének egy egészségesebb Magyarországért és érdemesnek tartanak a képviseletükre, azt legjobban a szavazatukkal tudják érvényesíteni.

Miért lép fel a nagypolitika színpadára egy háziorvos?

Több mint 30 éve dolgozom orvosként, eddig valóban távol tartottam magam a politikai aktivitástól. Ugyanakkor, sajnos nem mondhatom, hogy a szakmai tevékenységem nem volt befolyásolva a regionális politikai viszonyok, érdekek által. Az én célom mindig is az emberek gyógyítása, az életük jobbátétele volt és amikor néhány évvel ezelőtt úgy kezdtem érezni, hogy a jelenlegi politikai helyzet már ezt is megnehezíti, befolyásolja, akkor döntöttem úgy, hogy a tettek mezejére lépek és tenni fogok az ország egészségéért, a magyar egészségügyért.

Nem tart a jelenlegi politikai életben tapasztalható sokszor nemtelen támadásoktól?

Számolnom kell vele, hogy sokan ezért majd támadni fognak, esetleg megpróbálnak eltéríteni ettől a döntéstől, azonban a magyar lakosság és az egészségügyi dolgozók helyzete nálam nem alku tárgya! Épp eléggé nyomorították meg így is az egészségügyi rendszert, ezt mihamarabb be kell fejezni! Kifejezetten károsnak tartom egy kormány kétharmados többségét, országtól és politikai beállítottságtól függetlenül. Az ilyen hatalmi helyzetek ellehetetlenítik a valódi demokrácia működését. Áldemokráciából nem kérünk, fel kell számolni az ilyen abszurd törvényhozási hatalmi pozíciókat.

Hogyan mutatná be a választókerületét?

Három közepesen nagyvárost és harminc közepes-kis méretű települést tartalmaz a választókerületem, melyek főleg mezőgazdaság beállítottságúak. Nyírbátor baloldali vezetésű, nagyrészt a pillanatnyilag regnáló kormány tevékenységéből mostanra már kiábrándult, vagy azt támogatni soha nem is tudó emberek lakják. Nagykálló a jelenlegi vezetés előtt fideszes polgármesterrel és többségében azonos oldali képviselők támogatottságával volt igazgatva. 2019 óta a város vezetésében a fideszes túlsúly megszűnt, a lakosok közül egyre többen fordítanak hátat a hatalmon lévő kormánynak. Igyekszem ezeknek az embereknek egy új irányt mutatni, szeretném képviselni azokat, akik csalódottak a jelenlegi kormányban és akik végre valódi változást szeretnének látni az ország helyzetében. Újfehértón évtizedeken keresztül fennálló baloldali, illetve független vezetés után 2019 óta fideszes polgármester van hatalmon. Az eddig említett városok közül, itt tapasztalható a legfeltűnőbben az elégedetlenség, a polgármester a győzelme óta folyamatosan veszít népszerűségéből, egyre többen kérdőjelezik meg döntéseit és nyitnak új irányok, összeszedettebb, hitelesebb vezetés felé. A harminc kisebb településen megoszlik a vezetés az ellenzék és a Fidesz között. Sajnos nagyobb részben uralkodik a jelenlegi kormánypárt, azonban a lakosság elégedetlensége tapasztalható a legtöbb településen, az emberek szerint megérett az idő a Fidesz leváltására.

Mit tart a legfontosabb feladatának, kihívásának?

Évtizedek óta be nem teljesült ígéreteket hallunk. Úgy érzem, eljött az idő, hogy én is kivegyem a részem a kormány leváltásából.

Változtatnunk kell a közélet stílusán, hogy gyermekeinknek ne a gyűlöletkeltés, ne a mocskolódás legyen a norma.

Meg kell fékeznünk az elvándorlást, és tisztességes béreket kell biztosítani! Hiszen az alacsonybérek miatt térségünkből is rengetegen kényszerülnek külföldre a jobb élet reményében. Valódi munkahelyteremtésre, a vállalkozások támogatásra és a beruházások megsegítésére van szükség, hogy értékteremtő munka jöhessen létre a térségben. Hivatásomból adódóan a szemmel látható ellátási problémákon, a magyar egészségügyi rendszer sántításán túl a dolgozók kizsigerelésével, szellemi megtörtségével is első kézből találkozok nap mint nap.

Az egészségügy fejlesztése az egyik leghatékonyabb eszköz egy olyan kormány kezében, amely valóban javítani szeretné a lakosság életszínvonalát.

Tegyünk együtt az egészségügyért, hogy az mindent megtehessen értünk!

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati politika nemcsak az egészségügyet és a gazdaságot, de az önkormányzatokat is megterhelte. Az Ön választókerületében milyen tapasztalatai vannak az egészségügyi intézmények működésével, a vállalkozások támogatásával és az önkormányzatok ellehetetlenítésével kapcsolatban?

A kiosztott támogatások (amikor voltak egyáltalán), függetlenül, attól, hogy az egészségügy, a gazdaság vagy önkormányzatok megsegítését célzott-e szolgálni, nagyon alacsony hatékonyságúak voltak. A pénz mennyisége kevés volt, szakszerűtlenül és mindenek előtt korrupt módon került kiosztásra. Az egészségügy az összeroppanás határára került és van ott is a mai napig és nem látszik, hogy valódi segítséget kapna a jövőben. A kormányközeli önkormányzatok szignifikánsan nagyobb támogatásra számíthattak, mely a kormány részéről egy igazságtalan és morálisan helytelen módja volt az emberek véleményének manipulálására ilyen kritikus időszakban.

Ha ma sikerül a kormányváltás, mi legyen holnap az első feladat?

A kormányváltásnak meg kell történnie, a lakosság és az ország jövője érdekében.

Úgy gondolom, meg is fog történni, hiszen a magyar emberek mindig is jól látták a helyzetüket és nem hagyták sosem, hogy egy igazságtalan, önérdekű hatalom túl sokáig játsszon az életük minőségével. A legfontosabb és legsürgetőbb feladata az új kormánynak a korrupció felszámolása, a közpénzeknek és uniós támogatásoknak az azokat eredetileg is szánt helyére való kiosztása, visszaosztása lesz, és nem győzöm hangsúlyozni, az egészségügy helyzetének, a rendszernek a javítása.

Bízva az új kormány tagjainak szakmai képességében és elszántságában, én is olyan szerepet szeretnék vállalni, melyhez a legtöbbet érthetek és melyben a legtöbbet tehetek.

Az egészségügyi rendszer újragondolásában, a hibák javításában, a jól működő dolgok megtartásában és ezeknek a szervezésében, igazgatásában vállalnék legjobb tudásom szerint szerepet.