Gyöngyösi az afgán helyzetről: "Oroszország és Kína már készül, hogy átvegye az irányítást a nyugat után"

Megosztotta az utóbbi napokat felkavaró afganisztáni eseményekkel kapcsolatos gondolatait Gyöngyösi Márton EP-képviselő. A Jobbik külpolitikában jártas politikusa a közösségi oldalán kifejti:

Afganisztánban a nyugati országok megbuktak, és most mindent – beleértve az afganisztáni embereket is – hátrahagyva, hanyatt-homlok menekülnek az országot pár nap alatt elfoglaló tálibok elől. Szomorú lezárása mindez egy húsz éves időszaknak, és fontos lecke Amerikának és Európának.

Gyöngyösi ezért gondolja azt, bár nehéz róla beszélni, szembe kell nézni a valósággal. Úgy látja,

Az ellenzéki képviselő szerint az intézmények, a hadsereg, az államrend pedig hiába létezik papíron, ha nem állnak mögötte elegen, összeomlik, ahogyan azt most láthattuk. Ezt szomorú tanulságnak tartja.

Szembe kell nézni Gyöngyösi szerint azzal is, hogy azok a képek, amelyeken kétségbeesett afgán emberek próbálnak feljutni az utolsó repülőgépek egyikére, alapvetően kérdőjelezik meg azt, hogy a nyugat mennyire hisz a szolidaritásban, és mennyire szigorú akkor, amikor a sokat hangoztatott erkölcsi normákat magán kell számon kérnie – emlékeztetett, hozzátéve:

Az elmúlt húsz évben afgánok tömegei dolgoztak együtt a nyugati országok képviseleteivel, ott állomásozó hadseregeivel. Rengetegen próbálták meg életüket minden nehézség ellenére is a nyugatiaktól ellesett alapokon megszervezni az új politikai rendszerben. Ezeket az embereket pedig most a nyugat rútul cserbenhagyta, ami akár az életükbe is kerülhet.