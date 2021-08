Milyen elterjedt Duracell termékek vannak tölthető kategóriában? (x)

A Duracell az egyik legismertebb elemgyártó cég, de azt is érdemes tudni, hogy tölthető akkumulátorokkal is foglalkoznak. Ez a nagy múltú vállalat igen megbízhatónak mutatkozik ilyen téren is, így érdemes foglalkozni velük.

Milyen termékekkel foglalkozik a Duracell, és miért fontosak az újratölthető akkuk? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk az 18650-Akku.hu segítségével.

A Duracell

A cég története az 1920-as évek elején kezdődött egy tudóssal, Samuel Rubennel és egy lelkes wolframszálgyártóval, Philip Rogers Mallory-vel. A Mallory Company a 60-as évek elején együttműködött a Kodakkal, hogy kifejlesszen egy nagy teljesítményű, kis akkumulátort az új Instamatic 100 fényképezőgéphez, Flash Cube és AAA alkáli elemekkel, amelyek a Kodak Instamatic 100 fényképezőgépet működtetik.

Az 1980-as években a cég belépett a hallókészülékek iparágába is, már azokba is gyártott elemeket. Az 1990-es években fontos mérföldkő volt, hogy kivezették a higanyt az alkáli akkumulátorokból.

A 2000-es évektől fontos, hogy a minél kisebb eszközökbe minél kisebb elemek és akkumulátorok kerüljenek, erre tesz fejlesztési lépéseket a cég. Emellett az emberek egyre tudatosabbak, erre reflektálva a Duracell Duralock technológiája lehetővé tette, hogy a fel nem használt akkumulátorok akár tíz évig is megtartsák energiájukat, a Duracell Quantum alkáli elemeket pedig nagy sűrűségű Core technológiával tervezték, hogy a hordozható eszközöket hosszabb ideig és megbízhatóbban táplálják.

2019-ben a Duracell piacra dobta úttörő innovációját, a Duracell Optimumot, olyan szabadalmaztatott katódrendszerrel, amely extra teljesítményt nyújt, például gyorsabb teljesítményt bizonyos eszközök kapcsán vagy Extra élettartamot, például hosszabb játékidőt más eszközökön.

Miért jók az újratölthető akkumulátorok?

Ezek az eszközök költséghatékonyak az elemekkel szemben. Többször is újra tudjuk őket használni, nem kerülnek a kukába egy használat után.

Kevésbé rombolják a környezetet, mint az elemek. Ezek az energiaforrások veszélyes hulladékok, de kevesen dobják őket a megfelelő kukába. Mivel így kevesebb szemét keletkezik, kevésbé rombolja a környezetet.

Egy-egy speciális akkumulátornak nehézkesebb a beszerzése, így egy újratölthetővel időt is spórolunk, hiszen nem kell keresnünk, hol kaphatunk eszközt.

A Duracell újratölthető termékei

A 18650-Akku.hu-nál fellelhető Duracell termékek között kaphatók újratölthető akkumulátorok, illetve hozzájuk tartozó töltők is. Az akkumulátorok a legelterjedtebb, AA és AAA méreteket képviselik.

A Duracell egy megbízható márka az elemek és akkumulátorok piacán, így ha vásárlásra adnánk a fejünket, jó választásnak bizonyulhat.