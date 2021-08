Falus Ferenc szerint már egy hete átléptük a negyedik hullám küszöbét

Falus Ferenc volt országos tiszti főorvos szerint a negyedik hullám küszöbét már egy héttel ezelőtt átléptük, már benne vagyunk - állapította meg a szakember az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A mai, augusztus 20-i ünnepi rendezvények kapcsán hangsúlyozta, azokon FFP2-es maszkot viselve kellene részt venni, és legalább karnyújtásnyi távolságot kellene mindenkinek tartani.

Az egykori tisztifőorvos úgy látja, nagyon keveset tesztelnek Magyarországon, a hivatalos adatok szerint a pozitív tesztek száma így is egy hét alatt a négyszeresére nőtt. Szerinte szükséges lenne, hogy otthon is teszteljük magunkat.

Egyúttal rámutatott, más országokban ingyenesen is biztosítanak ilyen tesztet az embereknek.

Falus arról is beszélt, hogy most még nem nyitná újra az iskolákat, ezzel várna még 2-3 hetet. Azt is elmondta, hogy lelassult az oltási program, szerinte az internetes regisztrációs rendszer nem segíti elő ennek az újbóli felgyorsulását. Így szükségét látja annak, hogy a legkisebb falvakba is elmenjenek, akár kamionokkal, buszokkal, és ott oltsanak, illetve beszéljenek rá embereket arra, hogy felvegyék a vakcinát.