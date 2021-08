A Jobbik által is támogatott Mellár Tamás mégis elindul a pécsi előválasztáson

Baranya megye 1-es számú választókerülete az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy Mellár Tamásról csütörtökön kiderült, nem vesz részt az ellenzéki előválasztáson. A jelenleg is a Párbeszéd frakciójában ülő politikus 2018-ban ebben a körzetben már szerzett mandátumot 2018-ban, azonban most elbizonytalanodott azon, hogy a Momentum és a DK után az MSZP is kihátrált mögüle - legalábbis a szocialisták beálltak a pécsi alpolgármestere, Bodnár Imre mögé.

"Ebben a helyzetben felmerült, van-e értelme annak, hogy elinduljak"

- idézte fel Mellár Tamás.

Azonban sikerült elsimítani a konfliktust, Bodnár Imre visszalépett, Mellár Tamás pedig megkezdi az aláírásgyűjtést a Jobbik-Párbeszéd-MSZP-LMP jelöltjeként.

Ezekről Karácsony Gergellyel tartott közös sajtótájékoztatóján beszélt a képviselőjelölt.