Jakab: az országnak olyan kormány kell, amely nem lehallgat, hanem meghallgat

Miskolcon, korábbi saját választókerületében nyitotta meg az előválasztási ajánlásgyűjtési kampányt Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje, valamint Szilágyi Szabolcs, a választókerület jobbikos képviselőjelöltje.

Az ellenzéki vezető hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, „nem akarja és nem is fogja elkövetni a ’18-asok hibáit”, ezért csak ott fognak jelöltet állítani, ahol a Jobbik jelöltjét tartják a legesélyesebbnek a Fidesz jelöltjével szemben. Közölte, pártja 47 választókerületben indít saját jelöltet az előválasztáson.

Előválasztás '21: elkezdték gyűjteni az ellenzéki jelöltek a támogató aláírásokat Az ellenzéki előválasztásban résztvevő hat párt, a Jobbik, a DK, az LMP, a Momentum, az MSZP, és a Párbeszéd közös közleményben tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy a mai napon, augusztus 23-án kezdhetik meg a nyilvántartásba vett jelöltek az ajánlások gyűjtését. A miniszterelnök-jelöltek számára 20.000, az egyéni képviselőjelölteknek pedig 400 érvényes ajánlás összegyűjtése a feladat.

Ismertette, Borsod-Abaúj-Zemplén megy 1. választókerületében Miskolc keleti részén teljes mellszélességgel támogatják, mert készen állnak arra, hogy legyőzzék a Fidesz jelöltjét, lebontsák az Orbán-rendszert, és hogy utána közösen, együtt felépítsék a szabadság és a jólét Magyarországát.

Jakab szerint olyan kormányra van szükség, mely leszámol az urambátyámrendszerrel, véghezviszi az elszámoltatást és csatlakoztatja az országot az Európai Ügyészséghez. Mint fogalmazott, olyan kormány kell, mely „nem lehallgat, hanem meghallgat” – utalt a Pegasus-botrányra az ellenzéki vezető. Közölte,

a lakhatás, a bérfelzárkóztatás, az egészségügy és az oktatás lesz a legfontosabb feladatuk,

ennek a kormánynak a vezetésére kér felhatalmazást, hogy miniszterelnök-jelöltként kihívhassa Orbán Viktort.

Az ellenzéki vezető arra is utalt, nemcsak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra is szükség van, de ezt csak olyan ember tudja végigvinni, aki nem volt részese az elmúlt 30 évnek.

Velünk a magyarok nem a múltat, hanem a jövőt fogják építeni

– hangsúlyozta Jakab, egyúttal mindenkit arra biztatott, vegyen részt az előválasztáson.

Szilágyi Szabolcs a sajtótájékoztatón arra tett ígéretet, hogy

Miskolc utcáin sötétedés után is félelem nélkül lehet majd közlekedni,

amihez tettre kész, kellő számú és motivált rendőrökre van szükség. Úgy vélte, nemhogy két hét, de tizenkét év alatt sem sikerült rendet tenni az országban. Ehhez viszont – vélte Szilágyi – vonzóvá kell tenni a rendőri pályát, vagyis az eszközállománynak, illetve az egzisztenciális feltételek azonnali javítására van szükség.

A jobbikos ellenzéki jelölt arról is beszélt, új panelprogramra van szükség, ami kiterjed a társasházakon túlra is, így ezáltal valódi rezsicsökkentés lesz elérhető, és az energiahatékonyság miatt a környezetet is kevésbé terheli meg.

Szilágyi közölte, örülne egy miskolci miniszterelnöknek, mert akkor a város nem „mostohagyerek” lenne, hanem megkapná azt, ami neki jár: minőségi munkahelyeket, modern oktatást és XXI. századi egészségügyet – sorolta. Rámutatott, a „fideszes helytartók szolgalelkűen, egy tollvonással” megvonták a helyi tömegközlekedés normatív támogatását, ő azonban azért indul el képviselőjelöltként, hogy ilyen ne történhessen meg többet, a város valódi képviseletet kapjon.