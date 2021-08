Ez gyors volt: Ecsenyi Áron egy üres vagyonnyilatkozatot adott le, és már le is lépne az előválasztásból

Úgy néz ki, nem sikerült komolyan vennie az ellenzéki előválasztást Ecsenyi Áronnak. A Le az adók 75%-ával Párt nevű "párt" miniszterelnök-jelöltje már eleve azzal nyitott, hogy egy üres vagyonnyilatkozatot adott le az előválasztás szervezőinek. A hivatalos honlapon most is elérhető dokumentum szerint

Ecsenyinek nincs semmilyen jövedelme, magántulajdona - annyi derül ki belőle, hogy nem függesztette fel a foglalkozását.

De erről sem derül ki, hogy az micsoda.

Amúgy az Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) érdemben nem tudja vizsgálni a vagyonnyilatkozatok tartalmát, illetve a vizsgálatokra sincs lehetőség. Így végül is ez a transzparencia egy gesztus lenne a választópolgárok számára arra, hogy egy esetleges kormányváltás után nem folytatódna a fideszes módi.

Jól jellemzi Ecsenyiék hozzáállását, hogy tegnap az is kiderült, az aláírások gyűjtése sem megy simán, vagy legalábbis a szabályoknak megfelelően.

De még ezt is lehet fokozni: ugyanis ma késő délután a Le az adók 75%-ával Párt azzal vádolta meg az ellenzéki pártokat, hogy csak azért engedték Ecsenyi Áron indulását, hogy így megszerezzék az általa begyűjtött állampolgári adatokat. Szerintük az ellenzéki pártok "az adatkezelési tájékoztatójukban elrejtették, hogy a Google-t és az aHangot felhatalmazzák az adatok feldolgozására, így ha leadjuk a 20 000 aláírást és telefonszámot, az is a birtokukba kerül". Így inkább tanácskozást tartanak a kilépés lehetőségéről a küldöttgyűlésükben - erről tájékoztatták többek között az MTI-t is.