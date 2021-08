Brexit, pandémia, munkavállalás, hazatérés – Komoly tétje van az Angliában dolgozó százezernyi magyar képviseletének

A napokban számolt be róla a közszolgálati média, hogy dacára a Brexitnek június végéig több mint 150 ezer magyar állampolgár folyamodott tartós letelepedési engedélyért a brit belügyminisztériumhoz. Ez döbbenetes szám – minden szempontból, főleg, hogy a valóságban ennél valószínűleg többen dolgoznak a Csatornán túl. Így viszont komoly jelentőséggel bír a Nagy-Britanniában élő magyarok politikai képviselete, szavazási hajlandósága. Erről is beszélgettünk Oláh Miklóssal, aki Liverpoolban bontott zászlót a Jobbiknak. Interjú.

Mit jelent Angliában magyarnak lenni?

Angliában magyarként élni ugyanolyan, mint otthon. Lehetek a világ bármely pontján, ugyanolyan magyarnak érzem magam. Az angolok többsége egyébként befogadó, bár kis százalékban azért itt is akadnak bevándorlás-ellenesek. A magyar közösség viszont korántsem egységes. Sokan vannak, akik ha meghallják, hogy te is magyar vagy, magyarul beszélsz, inkább elfordítják a fejüket, de szerencsére nem ez a jellemző. Kisebb baráti körökről beszélhetünk mintsem összetartó nagy közösségről. Sok magyar szervezet, egyesület működik, amelyek keményen dolgoznak a magyarság megőrzéséért. Van számos magyar tanoda, művészeti egyesület, sőt, még huszáregyesület is, szinte mindent megtalálunk a magyar bolttól kezdve a néptánccsoportig. Szomorú ugyanakkor, hogy ezek a kezdeményezések legtöbbször a megmaradásukért küzdenek, hiába az a céljuk, hogy erősítsék, megőrizzék itt, Angliában a magyar kultúrát, az Orbán-kormánytól semmilyen segítséget nem kapnak.

Százötvenezer magyar állampolgár hivatalosan is jelezte, tartósan letelepedne Nagy-Britanniában. Biztos nem az időjárás miatt.

Anglia egy stabil és kiszámítható ország. Nyugodtan élheted a mindennapjaid, mert pontosan tudod, hogy a fizetésed időben érkezik, hogy a munkahelyed nem megy csődbe egyik pillanatról a másikra, és ha nincs is munkád, találsz. Van karrierlehetőséged, mert itt nem a szimpátia, vagy egyéb más szempontok alapján ítélnek meg, hanem a teljesítmény számít.

Lehetsz egy raktári anyagmozgató, ha kitartó és ügyes vagy, raktárvezető lesz belőled.

Az oktatási rendszer is sokkal jobb, a tanulók nincsenek leterhelve, van idejük gyereknek lenni. A kórházba gyógyulni mész be, nem meghalni. Angliában az életszínvonal lényegesen magasabb, az ország működését tekintve kiszámítható. Ezt a fajta stabilitást nagyon nehezen adják fel az emberek. Főleg, ha a Kelet-Közép-Európából érkeztek.

Bár már szóba került, de mennyire tartják gazdasági bevándorlónak például a magyar munkaerőt?

Egy dologgal tisztában kell lenni, ennek az országnak a részei vagyunk, de nem itt születtünk. Ezáltal a társadalomnak lehetünk megbecsült tagjai, de sosem fognak tudni minket olyan szinten befogadni, mintha a hazánk lenne közös. Ez nem azt jelenti, hogy hátrányos megkülönböztetésben lenne részünk. A brit társadalom sokszínű. Békében megfér egymás mellett itt sok eltérő nemzet, kultúra, vallás. Hogy mást ne mondjak, a magyaron és az angolon kívül számos más nemzetiség boltját megtalálhatjuk Anglia városaiban.

Mennyire változott meg a helyzet a Brexit óta? Milyen esélyekkel vághat neki most egy magyar az Angliába vezető útnak?

A Brexitnek egyelőre drasztikus hatását nem érezzük. Általánosságban egy kb. 5 százalékos áremelkedés tapasztalható a boltokban. A Brexit okozta elvándorlás miatt kicsivel magasabbak lettek a bérek és könnyebb is munkát találni. Ugyanakkor az EU-ból való kilépésünk óta az angliai letelepedéshez szigorú követelményeknek kell megfelelni. Nincs könnyű dolga annak, aki most tervezi a kiköltözést. Rengeteg pénzre van szüksége és sok feltételnek meg kell felelnie. Természetesen nem lehetetlen, de közel sem olyan egyszerű, mint eddig.

Ön mióta él Angliában?

Már hat éve. Már az akkori magyarországi állapotokat látva hoztuk meg ezt a nehéz döntést, de úgy döntöttünk, hogy gyermekünknek kiszámítható jövőt szeretnénk. Boldog családban élek, van egy 7 éves kisfiam és egy csodálatos feleségem. Ha nem a fiam jövője lenne a legfontosabb, már nem élnék itt, annak ellenére, hogy Angliának csak köszönhetek.

Borzasztó ezt belátni, de többet tett értem ez az ország 6 év alatt, mint bármelyik magyarországi kormányzás az elmúlt 32 esztendő során. Egy nap hazaköltözök, de most úgy érzem, jelenleg itt kell tovább dolgoznom Magyarországért és az angliai magyarokért.

Emeletes busz halad a brit parlament épülete előtt Londonban 2021. január 1-jén. MTI/EPA/Vickie Flores

Így jutottunk el a Jobbikhoz. Miért éppen ez a párt? És egyáltalán, mi szükség van a magyar belpolitikában működő szervezetekre Angliában?

Elég régen megfogalmazódott bennem a gondolat, hogyan és mit tudnék tenni annak érdekében, hogy Magyarország ismét egy élhető ország legyen. A néppárti Jobbik az egyetlen olyan párt, Jakab Péter vezetésével, amelyikről úgy gondolom, hogy az általam és sokunk által remélt változást végre elhozhatja Magyarország számára. Fontos számunkra, hogy Jakab Péter a miniszterelnök-jelölti bejelentése során is hangsúlyozta, 15 millió magyar vezetője akar lenni, és nem mondott le rólunk. Mert szerintem a nemzet, bármennyire is vette már el ennek a szónak az értelmét a NER, nem ér véget az ország határainál. Főként nem egy olyan korban, amikor a hazai gazdasági helyzet és közállapotok miatt a magyarság jövőjét jelentő fiatalok közül rengetegen külföldre vándoroltak. Nagyrészük nem örökre hagyta maga mögött Magyarországot és tapasztalatom szerint egy szabadabb, demokratikusabb, tisztességes béreket nyújtó hazába visszatérnének.

Mivel a hazánk közös, kötelességünknek érezzük, hogy az ő érdekeiket is képviseljük, amit csak úgy tudunk hitelesen végezni, ha helyben értesülünk az őket érintő/foglalkoztató kérdésekről.

Ezért szerveztük meg a Jobbik angliai képviseletét, és ezért vállaltam a vezetését.

Milyen esetekben lenne fontos az angliai magyarok képviselete?

Bár a nagykövetségek több tucat fizetett alkalmazottal dolgoznak, mégsem számíthattunk igazán a munkájukra a pandémia alatt sem. A tájékoztatásuk sokszor annyiban merült ki, hogy a közösségi oldalukra feltesznek egy-egy posztot, amit csak az vesz észre, aki éppen az oldalukra téved. Tisztelet a kivételnek, mert nyilván van ilyen is, de a személyes tapasztalatom nem túl pozitív. Például tavaly ősszel, amikor a járványhelyzet miatt Németország azt tervezte, hogy leállítja az átutazó forgalmat is, felhívtam a manchesteri nagykövetséget, hogy érdeklődjek, mégis hogyan juthatok így kocsival haza, Magyarországra. Erre az az elfogadhatatlan válasz érkezett, lekezelő stílusban, hogy ők is csak annyit tudnak, amit Facebookon találnak..., mondhatom, tényleg hatékony ez a munkavégzés!

Mi lehet a célja egy magyarországi párt angliai jelenlétének? Képviselni a pártot a kinti magyarok körében? Vagy képviselni az angliai magyar közösséget az angol politikában? Esetleg mindkettő?

Angliai szervezetünk feladata összetett. Egyértelmű célunk, hogy segítséget tudjunk nyújtani az itt élő magyaroknak, legyen az nyelvi probléma, ügyintézés, hazaköltözéssel kapcsolatos kérdések, mindezt persze pártpolitikai színezettől függetlenül. Fontos kiemelnem, nem csak azok számára állunk rendelkezésre, akik szimpatizálnak a Jobbikkal, igyekszünk mindenkinek segíteni. Ugyanilyen fontos küldetésünknek tartjuk, hogy közösen olyan Magyarországot építsünk, ahol a biztonság, a jólét és a kiszámíthatóság várja a hazaköltözőket a jelenlegi sanyargató kormányzás helyett. Hiszünk egy összetartó magyar közösség létrehozásában, ahol valóban számíthatunk egymásra.

A magyarországi nyilvánosságban, a kormányközeli és az ellenzéki sajtóban egyaránt, a külföldön dolgozó magyarokat általában kormánykritikusnak tituláljak, azzal a felütéssel, hogy Orbán politikája miatt mentek külföldre. Mennyire érdekli a politika például az angliai közösséget? Milyen a politikai megoszlás? Mik a fontos szempontok, témák számukra?

Minket, külföldre költözőket sok mindennel megbélyegeztek már, az ellenzékitől egészen a hazaárulóig… Ugyanakkor az is igaz, hogy az ismeretségi körömben, illetve angliai magyar Facebook-csoportokban azt tapasztalom, az emberek Orbán és csatlósai által elkövetett nemzetellenes cselekedetek miatt vándoroltak ki. Talán ez is az oka, hogy az emberek többsége elvesztette bizalmát a politikában és a politikusokban. Sajnos, sok olyan 50 év feletti embert ismerek, akik azért kényszerültek elhagyni a hazájukat, mert Magyarországon nem tudtak megélni, nem tudtak hó végén kenyeret tenni az asztalra, bizonytalanságban éltek, annak ellenére, hogy keményen dolgoztak egész életükben. De fiatalok és családosok körében is ez a leggyakoribb ok, ami miatt a kiköltözés mellett döntöttek.

Felejtsük el azt a tévhitet, miszerint az emberek kalandvágyból vágynak külföldre!

Azért költöznek el, mert az Orbán-kormány tönkretette az országot. Természetesen sok itt az ellenzéki, bár úgy gondolom, ezt a kifejezést sokféleképp értelmezhetjük. Ellenzik a kizsákmányolást, a lopást, a tolvajlást, az urambátyám rendszert, és ellenzik azt a kormánypolitikát, amelyik a nemzet ellen tesz és nem pedig nemzetért.

Mennyire nyomja rá a bélyegét a mindennapjaikra a magyarországi belpolitikai helyzet?

Maximum annyiban, hogy naponta halljuk az otthon élő szeretteinktől, hogy egyre kilátástalanabb a helyzet Magyarországon. Sokan úgy vélik, nekünk könnyű és itt kolbászból van a kerítés. Az életünk valóban nyugodtabb, de itt is keményen kell dolgoznunk, viszont tény, tisztességes munkáért tisztességes bért kapunk. De ennek is megvan az ára, rengeteg lemondással jár a külföldi élet és a szívünk egy darabját a családunkkal és barátainkkal együtt otthon hagytuk. De feladni sem szabad, van szavazati jogunk, egy jól meghozott döntéssel leválthatjuk Orbánt és végre biztonságba tudhatjuk szeretteinket.