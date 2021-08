Előválasztási kampányfogás? Karácsony Gergely vétója még az ellenzéket is megosztotta

Nehéz másként értelmezni Karácsony Gergely főpolgármester tegnapi vétóját, mint előválasztási kampányfogás, mivel valójában semmilyen közvetlen befolyása nincs a fővárosnak a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezésére.

Ahogyan arról az Alfahíren beszámoltunk, Karácsony Gergely csütörtök reggel jelentette be, hogy ha a kormány a Diákváros tervezett helyét a Fudannak adja át, akkor ő javasolni fogja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy vonják vissza a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezésére adott hozzájárulásukat. Ez a gyakorlatban leginkább azt eredményezhetné, hogy a főpolgármester levelet írhatna az Atlétikai Világszövetség elnökének arról: a világbajnokság nem kívánatos vendég Budapesten. Ezen felül viszont a az atlétikai vb-ről szóló megállapodást az Atlétikai Világszövetség a Magyar Atlétikai Szövetséggel és a magyar kormánnyal kötötte meg, így ebbe a fővárosnak nincsen közvetlen beleszólása.

Karácsony lépése hirtelen döntés eredményének tűnik abból a szempontból, hogy a Demokratikus Koalíció részéről Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes már szerda éjjel benyújtotta azt a közgyűlési előterjesztést, amelyben a fővárosi hozzájárulás visszavonását kérte a Fővárosi Közgyűléstől. Nagyon úgy tűnik, hogy Karácsony a bejelentéssel a DK elé akart vágni, amelyre Gyurcsány Ferenc utalt is tegnap a közösségi médiában:

A politikában nincs szerzői jog. Örülni kell annak, ha valamely javaslat támogatókra lel.

Sebtében meghozott döntésre utal az is, hogy a hírek szerint Karácsony a bejelentését nem egyeztette egyik koalíciós partnerével sem, amely több párt részéről felháborodást váltott ki.

Nagy kockázatot vállalt ezzel a vétóval a főpolgármester, hiszen amennyiben valóban lefújásra kerül a 2023-as atlétikai világbajnokság Budapesten, akkor várhatóan minden még fennmaradt kapcsolat is megszakad a kormány és a főváros között, a felek közötti háború újabb szakaszba lép. Ráadásul a főváros csak az atlétikai világbajnokságot tudja ezzel megfúrni, az atlétikai stadion ugyanis teljesen állami pénzből épül, így annak megépítését egyáltalán nem tudja befolyásolni Karácsony.

A kormány részéről viszont a vétó esetén leállíthatnák a ferencvárosi több tízmilliárd forintos fejlesztéseket, mint például az új szakrendelő vagy óvoda építése.

Szintén kárvallottja lehet a vétónak Ferencváros mellett Józsefváros is, Pikó András polgármester tegnapi posztjában komoly aggodalmának adott hangot, hogy ezzel a lépéssel veszélybe került a kormánnyal kötött alku keretében kiharcolt 50 milliárd forintos egészségügyi támogatás, amely a VIII. kerületnek óriási szüksége lenne. Emlékezetett: a józsefvárosiak egészségügyi állapota a legrosszabb a fővárosban, a férfiak például 9 évvel élnek kevesebbet, mint a budai kerületekben élő honfitársaik.

Pikó András szerint, ha mindezen fejlesztések megmentéséért tárgyalásra van szükség, akkor ez a feladata a főpolgármesternek.

Szintén nem ért egyet a vétóval Demeter Márta országgyűlési képviselő sem, aki a Fudan Egyetem és a Diákváros tervezett helyszínét is magába foglaló Budapest 6. számú egyéni választókerületében indul az ellenzéki előválasztáson a Jobbik támogatásával. Véleménye szerint a Diákváros megépítése mellett az atlétikai világbajnokságot is meg lehet rendezni, mivel az bevételeket hozhat a fővárosnak és azoknak a szektoroknak is, amelyeket a koronavírus-járvány alatt az állam kivéreztetett.

Mindezek mellett az is kérdés, hogy amennyiben az atlétikai vb valóban lefújásra kerül a főváros miatt, akkor mi lesz a már bejelentett népszavazással a kínai Fudan Egyetemről? Korábban Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester is azt mondta, hogy az embereknek kell döntenie a Fudanról, így azonban ez ellehetetlenülne, az emberek nem hallathatnak a hangjukat egy hivatalos népszavazás keretein belül. Baranyi Krisztina a Telexnek ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy szerinte a Fudan-törvény júniusi meghozatala óta nem változott semmi, így a Fudanról szóló népszavazást is meg lehet tartani, ő maga nem ismer indokot a vétóra jelenleg.

Mindezekből jól látszik, hogy Karácsony Gergely egy nagyon kockázatos politikai játszmába kezdett három héttel az ellenzéki előválasztás kezdete előtt, melynek kimenetele egyelőre erősen kérdéses. Mindenesetre hamarosan választ fogunk kapni rá, hogy megérte-e számára a vétó bejelentése és ezáltal több tízmilliárd forint fejlesztési pénz kockára tétele.