Még nem dőlt el, hogy melyik csatorna mikor közvetítheti a miniszterelnök-jelölti vitákat

Az RTL Klub is szívesen közvetítené a miniszterelnök-jelöltek vitáját, méghozzá értesülésünk szerint főműsoridőben, de a Media1 informátorai szerint van olyan párt, amely a legnézettebb adó helyett egy kisebb csatornán szeretné a vitát.

A Media1.hu-nak több, az ügyre közeli rálátással bíró forrás is azt állítja, hogy az RTL Klub tévécsatornát működtető RTL Magyarország is felajánlotta, hogy szívesen közvetítené az előválasztási miniszterelnök-jelöltek vitáját, de ez még az egyik ellenzéki párt állítólagos ellenállása miatt könnyen meghiúsulhat.

Összesen három előválasztási miniszterelnök-jelölt vitára is sor kerül majd, amelyet az RTL Klubon kívül a Partizán nevű YouTube-csatorna és az ATV is szeretne közvetíteni. A két kereskedelmi csatorna között el kellene osztani a három alkalmat lehetőleg úgy, hogy egyidejűleg ne menjen két kereskedelmi tévécsatornán is a vita, hiszen ez nem tenne jót a saját nézettségüknek. A Média1 úgy tudja, az RTL Klubot főleg az időben utolsó, a 3. vitaalkalom érdekelné, de készek lennének belemenni abba is, hogy akár a 2. alkalomnak is helyszínt és stúdióidőt biztosítsanak – de ezt a csatornánál hivatalosan nem kívánták kommentálni.

A Média1 belső forrásokra alapozva azt írja, hogy az MSZP részéről a főműsoridőben változatlanul piacvezető RTL Klubhoz képest jóval kisebb nézettségű ATV-n és a Gulyás Márton nevével fémjelzett Partizán nevű YouTube csatornán szeretné látni a vitát, és nem lelkesednek azért, hogy az RTL Klub elvigye a három alkalomból legalább a harmadikat (ami a legfontosabb), ahogyan azt a csatorna szerette volna. A Media1 megkeresésére a párt sajtóosztályán azt közölték: valótlan, hogy az MSZP meg akarja akadályozni, hogy az RTL Klub is közvetítsen miniszterelnök-jelölti vitát.

Az MSZP minden vitát támogat, álláspontunk szerint minden csatorna által felkínált lehetőséggel élni kell. Az RTL Klub, a Partizán és az ATV is megkereste a pártokat a miniszterelnök-jelölti vitákkal kapcsolatban és az MSZP abban érdekelt, hogy ezek a viták mind a három médiumban létrejöjjenek

- írta a szocialisták sajtóosztálya.

Az MSZP közölte azt is, hogy a miniszterelnök-jelölti vitákat egy kifejezetten erre a célra felállított stáb készíti elő, amelyikbe minden miniszterelnök-jelölt csapata delegált 1-1 tagot. Az MSZP-Párbeszéd-LMP értelemszerűen így közös tagot delegált a bizottságba, ahol konszenzussal kell a kérdésnek eldőlnie. Tehát minden pártnak és minden induló jelöltnek szava van abban, hogy hol és milyen feltételek mellet folytassák le a vitákat a jelöltek.

A lap megkereste az ügyben a DK-t is, amellyel kapcsolatban szintén az terjedt, hogy ők inkább az ATV-t preferálnák. A DK azonban jelezte, támogatja, hogy az RTL Klubon is legyen miniszterelnök-jelölti előválasztási vita, az ellenzéki pártok és az érintett médiumok között pedig hamarosan megszületik a viták lebonyolítását tisztázó megállapodás.

A Media1 egyébként úgy tudja, még mindig nem tudnak megegyezni a felek véglegesen, ezért a pártközi egyeztetések pénteken folytatódnak tovább.

Az RTL Klub nem cáfolta a Média1 értesüléseit, míg a Partizán néhány napja a sajtóban már kommunikálta, hogy biztosan közvetíteni fogja a vitát. Az ATV is jelezte, hogy ők is sugározni fogják a vitát, de csak későbbre ígérte a részleteket. Azt mondták, nagyszabású vitaműsorral készülnek.