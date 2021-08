A Tommy Hilfiger cipők története (x)

A Tommy Hilfiger egy rendkívül népszerű márka, amely férfi és női kiegészítőket és cipőket gyárt. Éppen ezért van itt az ideje annak, hogy kicsit mélyebbre ássunk a vállalat történetében, hiszen ők is bejárták a létra minden egyes fokát, mire eljutottak idáig. Voltak mélypontok is, ám mára már az egyik legsikeresebb cipőket tervező cég lett belőlük. Cikkünkben részletesebben bemutatjuk a Tommy Hilfiger történetét.

A Tommy Hilfiger a kezdetekben

Hacsak ránézünk a márka által piacra dobott darabokra, akkor egyből az elegancia és a modern luxus kombinációja jut először eszünkbe. A vállalat minden egyes modellje időtálló darabja a ruhatárunknak, akkor is, ha sportosan elegáns, illetve ha a laza városi stílust kedveljük. A cég története 1951-ig nyúlik vissza, amikor Elmirában megszületett az alapító, Thomas Jacob Hilfiger. A kilenc gyermekes család második tagjaként napvilágot látott tervező családja sosem volt gazdag. Édesanyja nővér volt, míg édesapja egy ottani ékszerüzletben készített órákat.

Bár a szülők nagy álma volt, hogy a mára sikeres üzletember egyetemre menjen, Thomasnak eszében sem volt továbbtanulni. 18 évesen otthagyta az iskolát, majd New Yorkba utazott, hogy farmernadrágokat vásároljon, amit aztán saját stílusára alakított át. Ezeket a darabokat kedvezményes áron kezdte eladni a saját kisvárosában. Az ebből származó profitból megnyitotta az első saját üzletét, ahol inkább hippi kellékeket árultak, a siker azonban garantált volt. Alig pár év alatt üzletlánccá alakította a vállalatát, aminek köszönhetően nagy bevételre tett szert. Sajnos azonban 1977-ben a válság hatással volt a márkára is, ami akkor csődbe is ment.

A vállalat a későbbi időszakban

A csőd után a tervező először családot alapított, majd dizájnereknél kezdett el dolgozni. Egy támogató segítségével a márka azonban ismét saját néven futhatott. A Borgonál megvásárolható Tommy Hilfiger darabok ikonikus fehér, vörös és kék színekben találhatóak meg. Ezek korábban pillanatok alatt hódították meg a piacot, ami nem is véletlen. Az egyedi darabokban Snoop Dogg és a Destiny’s Child lányok is tündökölni tudtak.

Az újabb mélypont a 2000-es évek elején jött el, amikor a tervezőt rasszizmussal vádolták. Az eladások 75%-kal estek vissza, így Thomas kénytelen volt újrapozícionálni a kiegészítőit. Bővítette a kollekcióját, így jöttek a cipők és a napszemüvegek is a képbe.

2010-ig kellett várni arra, hogy a vállalat ismét nyereséges lehessen, ekkor azonban 3 milliárd dollárért Phillips-Van Heusen megvásárolta azt. Manapság a Tommy Hilfiger üzletek 90 országban vannak jelen. A nagykövetek között továbbra is ott van Snoop Dogg, hozzá Leonardo DiCaprio és Gigi Hadid, illetve a fiatalok nagy kedvence Zendaya is csatlakozott. Mellettük pedig a Forma 1-es világbajnok, Lewis Hamilton is előszeretettel visel Tommy Hilfiger lábbeliket, amiket ő maga tervezett meg.