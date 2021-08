Mostantól nyíltan zsidózhatjuk, buzizhatjuk és prostizhatjuk a politikusainkat?!

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

"Hány százalékig tartja magát zsidónak?"

"Van már magyar politikai prosti"

"Nem gyűlöletkampányt szeretnék indítani az Orbán-családban meglévő melegek ellen"

Mintha az elmúlt napokban ütött volna a magyar közbeszéd, a magyar politika órája, és egyszerre mintha a világ is kifordult volna a szegletéből. Ahogy azt Rorschach írta a naplójában:

"az utcák, mint megannyi csatorna, és a csatornák vérrel vannak tele, és ha egyszer kiönt a szenny, minden féreg megfullad".

Hiszen végre írásban és a tévében viszontláthatjuk azt, amiről eddig csak szűk körben, de akkor is minduntalan önmagát marcangolva beszélhetett a bennünk élő elkeseredett, tehetetlen, örökké vesztes ösztönlény:

"VÉGRE VALAKI megkérdezte egy politikustól, aki amúgy sem titkolta zsidó felmenőit, hogy amúgy mekkora zsidónak tartja magát!

VÉGRE VALAKI helyre tette azt a nőt is, én is megmutatnám neki, hol van a helye, de biztos nem a Parlamentben.

VÉGRE VALAKI kimondta, hogy az Orbán fia buzi, amúgy is hogy néz ki az a gyerek."

Miért prostizhatja a Fidesz-közeli média az ellenzéki politikusnőket? Ha ez a módszer bármelyik oldalon rendben van, ha elfogadjuk, kiirthatatlanul velünk marad. A nőt a lába közén keresztül lehet elkaszálni, megalázni. És meg is érdemli: minek ment oda? - nyilatkozta az Alfahír kérdésére Mérő Vera, a Nem Tehetsz Róla, Tehetsz Ellene Alapítvány alapítója a Demeter Mártát ért nemtelen kormánypárti támadás kapcsán.

Jó kérdés, hogy miért 2021 augusztusában borult ki a bili, és vajon maradt-e még salakanyag az éjjeli edényünkben. Miért most jött el az ideje annak, hogy egy kormánypárti újságíró az amúgy vállaltan zsidó származású Jakab Pétert pacekba, kamerák előtt nevezze annak, ami (vö.: zsidó)? Miért most érezte szükségét egy másik kormányzati sajtótermék annak, hogy éreztesse Demeter Mártával azt, hogy mivel ő egy dekoratív, önálló nő, ezért biztosan egy prosti? És vajon mire várt eddig Márki-Zay Péter, hogy az amúgy nem sokat vizet zavaró Orbán Gáspár szexuális orientációjáról beszéljen egy olyan sajtótájékoztatón, ahova elvitte a saját családját is biodíszletnek?

Vajon ez a magyar társadalom tükre? Ezt látják, ha ránk néznek? Szerintük erre rezonálunk? Bennünk van a hiba, hogy ilyen hangnemet megengednek? S vajon mit hoz a szeptember? Kin és min fogunk csámcsogni mindezek után? De reméljük, hogy tévednek, talán még mindig van remény, talán még nem az utolsó óránk ütött, és lehet, a 2022-es választásokig nyugodt és méltó hét hónap vár ránk.

Mert ahogy Rorschach egy későbbi naplóbejegyzésében fogalmaz: