A WHO szerint aggasztó az európai járványadatok növekedése

Nagyon aggasztó az európai koronavírus-fertőzési adatok növekedése, az egyes országokban tapasztalható alacsony átoltottsági szint, valamint az elmúlt hat hétben stagnáló oltási hajlandóság - mondta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója hétfőn.

Az MTI szerint a sajtótájékoztatóján Hans Kluge arról beszélt, hogy 33 európai országban több mint 10 százalékos növekedést tapasztaltak az új fertőzöttek számában az elmúlt 14 napban. Az igazgató figyelmeztetett:

236 ezer új, koronavírus okozta halálesetre számítanak Európában a december 1-jéig tartó időszakban.

A prognózis a washingtoni egyetem egészségügyi felmérő intézetének adatain alapszik, amelyeket 53 európai országban gyűjtöttek, beleértve Oroszországot, valamint a kaukázusi térségben és a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban.

Hangsúlyozta, hogy a WHO hármas prioritása változatlan: növelni a védőoltások gyártási kapacitását, igazságosan elosztani a vakcinákat, mindeközben erősíteni kell a védőoltások elfogadottságát és az oltási hajlandóságot.

Aláhúzta, hogy a harmadik vakcina beadása nem luxus, mert bár az emlékeztető oltást olyan emberektől vonhatják el, akik még csak az első oltásra várnak, de csak a harmadik vakcinával lehet a legsebezhetőbb emberek biztonságát garantálni.

Rámutatott: a koronavírus-fertőzési és halálozási adatok emelkedése a közegészségügyi korlátozó intézkedések enyhítésére és a szezonális nyári utazások számának növekedésére vezethető vissza. Számos európai országban ismét megnövekedett a kórházak leterheltsége is.

Mindemellett Kluge arról is beszélt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) határozottan ellenzi az iskolák újbóli bezárását az európai régióban. A gyerekek már "eleget szenvedtek" az utóbbi 20 hónapban - húzta alá a WHO európai igazgatója.