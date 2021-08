Golovin Vlagyimir lett a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya - döntött keddi ülésén a magyar szövetség (MKSZ) elnöksége, miután értékelte a csapat tokiói olimpiai szereplését.

Az 1998-99-es születésűekkel 2018-ban junior világbajnokságot, a 2000-2001-es születésűekkel 2019-ben junior Európa-bajnokságot nyert szakember megbízatása a 2024. decemberi, magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság végéig szól, klubbéli utódja megtalálásáig az MTK vezetőedzői posztját is ellátja. Golovin Vlagyimir a magyar női kézilabda-válogatott történetének 26. szövetségi kapitánya.

Az új szakvezető októberben találkozik először a kerettel, a csapat október 6-án hazai pályán Portugália, október 10-én idegenben Szlovákia ellen lép pályára Európa-bajnoki selejtezőn, majd a novemberi vb-felkészülést követően decemberben Spanyolországban szerepel a vb-n, ahol cél a negyeddöntőbe jutás.

- mondta el a szövetség honlapján Pálinger Katalin, az MKSZ alelnöke. "Szeretnénk, ha Párizsra igazán erős csapatunk lenne. Golovin Vlagyimirrel nem volt nehéz a megegyezés, hiszen az MKSZ elképzelései, elvárásai egybeesnek az ő ambícióival, céljaival."

Az 51 éves Golovin Vlagyimir kiemelte: óriási megtiszteltetés, hogy a magyar női válogatott szövetségi kapitánya lehet, nagy kedvvel és tervekkel kezdi meg a feladatot.

A 2021-22-es szezonban párhuzamosan az MTK csapatát is irányítom, ameddig a klub meg nem találja az utódomat és nem sikerül megfelelő módon rendezni az edzőkérdést. A válogatottal a fő célunk a következő három évben a párizsi olimpiára való kijutás. Ebben összhangban voltak a szövetség és a jelenlegi klubom elképzelései és a saját céljaim is. Készülök az Eb-selejtezőkre és a decemberi világbajnokságra, hamarosan összeáll a csapat stábja is. A keretben szóba vehető játékosok nagy részével dolgoztam már együtt, és tudom, hogy az utánpótlás-sikerek miatt sokan csodát várnak a felnőtt válogatottól is, én csoda helyett azonban elsősorban a munkában hiszek.