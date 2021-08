Kínai kézbe kerülhet az újpesti labdarúgócsapat

Kínai kézbe kerülhet az idei szezont gyengén kezdő, jelenleg a tabella utolsó helyén álló újpesti labdarúgócsapat - írja forrásai alapján a Blikk.

A szurkolók már évek óta a belga tulajdonos távozását követelik a Megyeri útról, most pedig úgy tűnik, hogy Roderick Duchatelet valóban eladja a klubot egy kínai vállalkozásnak. A vételár nagyjából 20 millió euró lehet (7,2 milliárd forint) és a leendő tulajdonosok már meg is állapodtak egy másik fővárosi klubnál játszó korábbi válogatott középpályással az átigazolásról, amennyiben a tulajdonosváltás valóban megtörténik. Korábban az Alfahíren beszámoltunk arról, hogy túl soknak tartották érdeklődők a 7 milliárdos vételárat, amelyet Duchatelet megnevezett, azonban most úgy tűnik, hogy akadt olyan befektető, amely hajlandó ezt az összeget is kifizetni.

Ezenkívül azt lehet még tudni az új kínai vezetés terveiről, hogy a klub korábbi játékosát, Rajczi Pétert szemelték ki sportigazgatónak, aki már megszerezte az ehhez szükséges képzéseket és hajlandónak is tűnik elfogadni az állást, amennyiben valóban megkeresik ezzel.