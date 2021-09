A lemondott főigazgató mellett sorban távoztak a bezárásra ítélt keszthelyi Georgikon oktatói is

Nemcsak a néhai Kertészeti Egyetem Budai Campusát, hanem a több évszázada működő Georgikon utódját is bezárja Keszthelyen a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem - számolt be a Magyar Narancs. A lap információi szerint már csak néhány éve maradt hátra a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetembe (MATE) olvasztott Georgikon Campusnak is, amely Európa legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felsőfokú képzést nyújtó intézménye.