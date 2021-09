Több egyetem megköveteli a védettségi igazolványt a kollégiumokban

Csak a védettségi igazolvány bemutatása után lehet beköltözni több egyetemi kollégiumba, azok a hallgatók, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen, nem kaptak férőhelyet - értesült az Eduline. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium járványügyi javaslatcsomagában is az szerepel, hogy a kollégiumokat „lehetőség szerint” csak beoltott hallgatók használják.

Néhány egyetemen ennek megfelelően már korábban döntöttek arról, hogy csak azok kaphatnak szobát/ágyat, akik védettséget szereztek a koronavírus ellen. Ilyen például a Semmelweis Egyetem, amelynek több kollégiuma van Budapesten, néhány csak 30-40 hallgatót tud fogadni, de a nagyobb épületekben akár 200-250 egyetemista is helyet kaphat.

Az újonnan egyházi fenntartásba került Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is a védettségi igazolások megkövetelése mellett döntöttek, amely szabály vonatkozik a külföldi hallgatókra is. Az Óbudai Egyetem kollégiumaiba a folyamatosan bent lakóknak nem kell védettségi igazolvány, de a rektori utasítás ajánlottnak nevezi azt.

Van néhány olyan egyetem is, ahol egyelőre nem követelmény a kollégiumi beköltözéshez a védettségi megléte, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen azok is beköltözhetnek a kollégiumokba, akik nem oltatták be magukat, viszont a kollégistákon kívül csak olyanok léphetnek be az épületekbe, akik igazolják a védettségüket. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen külön felhívják a figyelmet arra, hogy a gödöllői kollégiumba való beköltözésnek nem feltétele a védettségi igazolvány, de ha egy hallgatónak van ilyen kártyája, azt magával kell vinnie a beköltözésre.

Az oktatás lebonyolításával kapcsolatban a portál több helyről is szigorításokról hall a korábbi, jelenléti oktatást előíró szabályzatokhoz képest. Az ELTE-n például a közösségi terekben (tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenkinek kötelező lesz, míg az egyetem Informatikai Karán az őszi félévben két részre osztják a hallgatókat, akiknek csoportonként felváltva kell bejárniuk az „élő” órákra. Azokat a hallgatókat, akiknek a neve A-K betűvel kezdődik, az „A” hétre, míg a többieket a „B” hétre sorolták be. Az így besorolt hallgatók a karon tartott hibrid órákon a saját hetükben jelennek meg személyesen, míg az alternatív héten csak online vesznek részt az órákon.