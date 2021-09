Koronavírus miatt elhalasztják Siklósi Örs emlékkoncertjét

Koronavírus-fertőzés miatt elhalasztják Siklósi Örs emlékkoncertjét - derült ki az AWS zenekar posztjából.

A zenakar azt írta:

"Sajnos rossz hírrel kell jelentkeznünk. Tegnapi főpróbánk végére Roni rosszul kezdte érezni magát, estére már be is lázasodott. Ma reggel 2 gyorsteszt és egy pcr teszt sajnos azt igazolta, hogy elkapta a covid vírust. Most azt a nagyon nehéz döntést kellett meghoznunk, hogy mindenki egészsége érdekében elhalasztjuk a koncertet. Mindannyiunk számára borzalmasan nehéz most ezzel megbirkózni, hiszen az utóbbi időszakban csak erre készültünk, hogy minden összeálljon, hogy méltóképpen meg tudjunk emlékezni Örsről. Tudjuk, Ti is nagyon készültetek erre a koncertre, és sok mindent meg kellett oldanotok, hogy ott lehessetek. Roni pihen és mi is tesztelünk, elvonulunk, hogy szeptember 26-án már mindenképpen együtt lehessünk veletek. Reméljük mindannyian meg tudjátok oldani, hogy aznap találkozhassunk!"

Az új koncerttel kapcsolatos információkról itt olvashatnak.