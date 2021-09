Ki mondja a legnagyobbat? Bale komplett csapatokat is kizáratna, ha valaki hülye volt a lelátón

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Úgy tűnik, érzékenyítő megmondóverseny alakult ki a Magyarország-Anglia világbajnoki selejtezőmérkőzést követően, miután a több mint hatvanezer magyar szurkoló között volt néhány tucat olyan ultra, aki – a tábor előtti gólörömöt provokációnak véve – sörrel dobálta meg a vendégjátékosokat, valamint akadt néhány olyan ember is, aki állítólag rasszista bekiabálásokat tett.

Bár a budapesti események teljes mértékben eltörpülnek a nemzetközi példák között, így például amögött is, hogy az angol-olasz Eb-döntőn angol szurkolók százai verték szét Londont, majd támadtak rá a stadion biztonsági személyzetére, hogy jegy nélkül átmászva a kerítésen bejussanak a mérkőzésre (Szia terrorveszély, szia Covid!), ahol a vesztes párharcot követően az olasz szurkolókba is belekötöttek, vagy amögött szinténnyugati példa mögött is, hogy még a holland-cseh budapesti Eb-párharcon is repkedtek a holland sörök a pályára (pedig ők bicajos libsik), valamiért mégis a csütörtöki atrocitást kapták fel a megmondóemberek, beleértve persze az összképet nem ismerő, ám öngyűlöletre meglehetősen hajlamos magyarok egy részét is.

England fans fighting each other at Wembley before kick-off! 👊 pic.twitter.com/HoNdRAPMDZ — Football Fights (@footbalIfights) July 11, 2021

Gareth Bale, a walesi labdarúgó-válogatott sztárja azt javasolja, hogy zárják ki a nemzetközi porondról azokat a válogatottakat, amelyek szurkolói ismétlődően rasszista megnyilvánulásokat tesznek.

"Nem tudom, mit kellene tenni, de a legegyszerűbb, ha a szurkolókat kitiltják a stadionokból, vagy ha folyamatosan megismétlik a cselekedetüket, akkor az országot kell kizárni a versengésből"

- mondta a Real Madrid csatára.

"Ha az ország folyamatosan teszi ezeket a szörnyű gesztusokat, akkor talán a legjobb dolog az, hogy meg kell szabadulni tőle, fel kell függeszteni, és ebben az esetben remélhetőleg tanulni fog a leckéből" - tette hozzá.

Bale azt is jelezte: a játékostársak teljes mértékben támogatják azt, hogy ha vasárnap a fehéroroszok elleni világbajnoki selejtezőn Kazanyban rasszista bekiabálásokat hallanak, akkor levonulnak a pályáról (szerencsére az nem érdekli őket, ha bőrszíne helyett valakit a gondolataiért nyomnak el).

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) pénteki közlése szerint a szervezet fegyelmi eljárást indított a csütörtök esti magyar-angol (0-4) világbajnoki selejtezőn tapasztalt állítólagos rasszista szurkolói incidensek miatt.

A FIFA azt is közölte, hogy változatlanul zéró toleranciát tanúsít a rasszizmussal szemben.