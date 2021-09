Jakab Péter: Mindenki érezni fogja a „törődést”, aki részt vett a mélyállam kiépítésében, a hatalom központosításában

Végre kinőttünk az óvodából. Végre nem azt nézzük, hogy mi volt tizenöt évvel ezelőtt, hanem azt, hogy felnőtt emberként le kell, hogy tudjunk ülni egy asztalhoz, el kell tudnunk beszélgetni az ország jelenéről és a jövőjéről is. A választók sokkal hamarabb lebontották ezeket a falakat, mint a politikusok

- közölte Jakab Péter, az Indexnek adott interjúban arra a kérdésre, hogy az ellenzéki összefogás mentén miként lehet egyeztetni például Gyurcsány Ferenccel.

A Jobbik elnöke, az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje egy utcafórumon válaszolt az Index kérdéseire. Arra a felvetésre, hogy mit jelent a rendszerváltás például a gazdaságpolitikában, az oktatáspolitikában, az egészségügyben, Jakab Péter úgy fogalmazott, hogy olyan középosztályt szeretnének felépíteni, amely anyagilag is és tudatilag is szabad, s így a hatalomtól függetlenül is tud dönteni a saját sorsáról.

Nekem is elegem lett abból, hogy harminc éven át annyi mindent megígértek, hogy elinflálódott az ígéret. Minden lakossági fórumon elmondom: csak olyat ígérek, amit biztosan be is tudok tartani. Nem ígérek olyat, hogy ha én leszek Magyarország miniszterelnöke, akkor majd 100 ezer forintot vagy 150 ezer forintot fog kapni valaki, azt viszont megígérem, hogy helyes célokat és helyes irányokat tűzünk ki. És végre elindulunk afelé, hogy ne távolodjunk a nyugati bérektől, hanem közelítsünk hozzájuk, hogy ne távolodjunk a demokráciától, hanem valósítsuk meg, ne zárkózzunk el a nyugattól, hanem zárkózzunk fel hozzá életszínvonalban, bérekben, nyugdíjakban

- tette hozzá Jakab Péter.

A Jobbik elnöke szerint, ha az ellenzék csak kis többséggel, de nyerne a 2022-es választáson, akkor sok tekintetben nem kell kétharmad a fideszes mélyállam lebontásához.

Költségvetési eszközökkel is el tudunk majd érni megfelelő hatást. Ehhez nem kell kétharmados többség. Mindenki érezni fogja a törődést, aki részt vett a mélyállam kiépítésében, a hatalom központosításában, aki még a fideszes alaptörvénnyel is szembement, amikor a hatalom kizárólagosságára törekedett. Nekik szembe kell majd nézniük a jogkövetkezményekkel. Meg szokták tőlem kérdezni azt is, hogy „Mi lesz Polt Péterrel? Kilenc évre szól a mandátuma! Hogy fogjuk leváltani?” Azt szoktam válaszolni: „Sehogy! Lecsukjuk! Nem leváltjuk!”

- jelentette ki Jakab Péter.

A pártelnök jelezte, terveik alapján az ellenzéki győzelem után létre hoznak egy antikorrupciós ügyészséget, de csatlakoznának az Európai Ügyészséghez is, hogy felderítsék az elmúlt időszak korrupciós ügyeit, illetve azokat akik ezekhez az ügyekhez asszisztáltak.

Facebook/Jakab Péter

A Jobbik elnöke szerint meg kell találni a közös nemzeti minimumokat és akkor lehet majd stabil a kormányzás is.

Azért lesz stabil ez a rendszer, mert hat párt közösen munkálkodik rajta. Ha a hat párt ki tudja mondani az igent, az annyira stabil igent jelent, hogy arra fel lehet építeni egy jobb Magyarországot. Szemben a mostani rendszerrel, ahol van egy ember, aki kimond valamit, és a környezetében mindenki retteg kimondani, hogy „miniszterelnök úr, rossz irányba mennek a dolgok”. Mert ha valaki ezt megteszi, mehet a hátsó sorba. Az a rendszer, amely egy emberre épül, rendkívül ingatag. Ezért fog összeomlani a Fidesz, mert ha ez az egyetlen ember mint zárókő a boltívből kikerül, össze fog omlani a boltív, és maga alá temeti a saját közösségét. De ott, ahol hat pártnak meg kell egyeznie, stabil döntések születnek, amire fel lehet építeni a stabil Magyarországot

- jelentette ki a Jobbik elnöke.

Jakab Péter az interjúban elutasította a kínai hitelből épülő Budapest–Belgrád-vasútvonal megépítését, csakúgy mint a Fudan Egyetem megvalósítását. Paks 2 tekintetében azonban úgy vélte, ez olyan szakpolitikai kérdés, amelyet még tárgyalni kell.

A Jobbik szakpolitikusai és én azon az állásponton vagyunk, hogy 2035-re Paksot nem lehet kiváltani megújuló és zöldenergiával. Az elmúlt 30 évben nem történtek meg azok a beruházások, amelyek segítségével az atomenergiát zöldenergiával ki tudnánk váltani

- mondta Jakab Péter.

A Jobbik miniszterelnök-jelötje szerint Paks 2 egy vitás kérdés az ellenzéken belül is, de abban egyetértenek, hogy gazdaságilag teljesen átláthatatlan beruházásról van szó.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a Fudan Egyetem Magyarországra tervezett campusával, Jakab Péte kijelentette, hogy a Fudan Egyetemre nincsen szükség.

Ha ilyen gazdag ez az ország, hogy 500 milliárd forintja van arra, hogy kínai hitelből kínai egyetemet építsen, akkor inkább csináljunk egy bérlakásprogramot, ami évi 50-60 milliárdból elindítható, és éves szinten 5-10 ezer bérlakást lehetne építeni fiataloknak, hogy itt tudjanak boldogulni. Járom az országot, és a fiatalok azt mondják, hogy nincs lakhatási lehetőség. Ma arról kell döntenie egy fiatalnak, hogy az élethosszig tartó hitelbe vágjon bele úgy, hogy nem tudja azt se, jövőre mi lesz, vagy csillagászati árú albérletbe menjen, vagy vegye Nyugat-Európa felé az irányt. Mi azt mondjuk: egy fiatalnak meg kell adni azt az időt, hogy anyagilag megerősödjön. Ehhez olcsó bérlakás kell, amit a piaci ár feléért, harmadáért kibérelhet, aztán hat-hét év után, ha úgy dönt, a bérleti díj törlesztőrészletté alakulhat, és bekerülési költségen tulajdonossá is válhat

- közölte a Jobbik egyik programját Jakab Péter.

Az Index arról is kérdezte a Jobbik miniszterelnök-jelöltjét, hogy ellenzéki győzelem esetén mi lesz például azokkal az alapítványokkal, amelyeket sokmilliárdos állami vagyonokkal töltött fel az Orbán-kormány?

Nem riadnék meg a költségvetési eszközök alkalmazásától, hogy el lehessen érni azt, hogy az az alapítványi vagyon, ami állami vagyon, visszakerüljön az államhoz. Megvannak a megoldások, de nem akarok a részletekről beszélni. Azért nem, mert van, amiről nem beszélni kell, hanem majd meg kell tenni

- tette hozzá Jakab Péter.

Béli Balázs

A Jobbik elnöke szólt még arról is, hogy az államosított közoktatás vissza kerülhetne azon önkormányzatokhoz, ahol erre szakmailag is fel vannak készülve.

Nem szeretem ezt a központosítást, amit a Fidesz végez, a központosítás mindig arról szól, hogy pórázon akarják tartani azokat a rendszereket, amelyek önállóan is tudnának működni. Az önkormányzat tudja a legjobban, hogy az adott település 5-10 év múlva hova szeretne eljutni gazdaságilag, és ehhez milyen munkaerőre és milyen oktatásra van szüksége

- mondta Jakab Péter hangsúlyozva, hogy a rfendszer szintű korrpució felszámolása után a decentralizált oktatásra és végre az egészságügy rendbetételére is lehet maj elegendő forrás találni.