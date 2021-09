Ő sem kap insomnia-díjat: hangfalpárt akart ellopni a kiskunmajsai betörő, de beütött a szundi, a rendőrök ébresztették

Több betöréses lopás is történt Kiskunmajsán április közepe és szeptember negyedike között. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több esetben is a kerítéseken átmászva jutott be az elkövető az ingatlanokba - írja a Police.hu.

A tolvaj azonban nemcsak magánházakat, hanem üzleteket is kiszemelt a tolvaj, aki többek között laptopot, készpénzt és egy karton energiaitalt is ellopott.

Szeptember első hetében a 26 éves helyi elkövető az egyik kiskunmajsai ház kamrájának ablakát betörve jutott az ingatlanba, ahol egy hangfalpárt akart ellopni, de végül az egyik ágyon elaludt.