Magyar Zoltán: több felszólalásom és indítványom volt, mint az összes Győr-Moson-Sopron megyei fideszes képviselőnek

Tovább folytatta országjárását Jakab Péter, aki ez alkalommal Győr-Moson-Sopron megye 3. számú választókerületében tartott utcafórumot. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje Magyar Zoltánnal, a párt helyi előválasztási jelöltjével először Lébény, majd Mosonmagyaróvár lakosságához szólt szerda délelőtt.

A Jobbik elnöke problémának nevezte, hogy ma olyan miniszterelnöke van Magyarországnak, aki a Budai Várból letekintve azt gondolja, ismeri a magyar valóságot. Holott nem az a helyzet, amit a kormányfő mond, miszerint nyugatról tömegek fognak hozzánk érkezni a jobb élet reményében. Jakab szerint

a baj valójában az, hogy a magyarjaink elmennek, és ezen kell változtatni.

Jakab Péter és Magyar Zoltán Lébényben Béli Balázs/Alfahír

Jakab emellett úgy látja, a magyar valóságot csak az tudja jobbá tenni, alakítani, aki ismeri.

Én nem azért járom az országot, hogy megmondjam, mik a problémáitok - a Fidesz szerint Soros -; nem azért, hogy elmondjam, hogyan éltek - a Fidesz szerint jól -; hanem azért járom, hogy megkérdezzem, mik a problémáitok, miben segíthetünk. És olyat még valahogy soha senki nem kért, hogy védjem meg Brüsszel támadásától.

- tette hozzá az ellenzéki politikus, aki felidézte, azt nagyon sokan kérték, hogy növeljék a béreket, csökkentsék az adókat, érdemben támogassák a magyar kis- és középvállalkozásokat, s hogy el lehessen érni azt, hogy egy magyar melós is érjen annyit, mint egy nyugat-európai.

17 évvel vagyunk az uniós csatlakozás után, és ma ott tartunk, hogy az árak felzárkóztak nyugati szintre, de a bérek maradtak keletiek

- emelte ki Jakab Péter.

Jakab Péter és Magyar Zoltán Mosonmagyaróváron Béli Balázs/Alfahír

Arra is felhívta a figyelmet, a nyugdíjasok számtalanszor jelezték felé, hogy az alacsonyabb nyugdíjakat magasabb százalékkal kellene emelni. Ahogy a pártelnök szerint azt is rengetegen kérték, hogy 40 ledolgozott év után a hölgyek mellett a férfiak is vonulhassanak nyugdíjba. Hangsúlyozta:

Jelenleg a férfiak 60 százaléka sohasem lesz nyugdíjas, még azelőtt meghal, hogy nyugdíjba mehetne.

De emlékeztetett a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíjának visszaállításának igényére is. Az egészségügyben dolgozók, mentősök és ápolók pedig a pocsék munkakörülményekre és fizetésekre hivatkoznak - fűzte hozzá.

A fiatalok életkezdési lehetőségei kapcsán Jakab elmondta, hogy adott esetben tanárként nettó 140 ezres bér mellett már a lakhatás kérdése is nehéz, a drága albérlet, vagy egy 20 éves lakáshitel sem jelent igazi megoldást.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint egy érdemi bérlakásépítési programra van szükség, amellyel a fiatal generációk időt nyernének ahhoz, hogy anyagilag meg tudjanak erősödni, majd családot tudjanak alapítani.

Jakab a még fiatalabbak helyzetéről arról beszélt, a diákok azt szeretnék, hogy az iskolákban megtanulhassanak gondolkodni, problémát megoldani, s felismerni, ha egy aljas kormány be akarja csapni, nem pedig a jelen viszonyokban tűrni.

Ez az ország semmi mást nem akar: szabadságot, jólétet és kiszámíthatóságot!

- húzta alá az ellenzéki pártelnök.

Jakab Péter és Magyar Zoltán Mosonmagyaróváron Béli Balázs/Alfahír

Magyar Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője és egyben egyéni jelöltje megköszönte, hogy a szükséges ezer aláírás összegyűjtésével immár hivatalosan is az előválasztás jelöltjeként beszélhet. Mint kiemelte:

Minden magyar állampolgárnak, településmérettől függetlenül joga van ugyanabban a minőségben hozzájutni az állami szolgáltatásokhoz: legyen szó egészségügyről, oktatásról, közösségi közlekedésről, vagy éppen az utak állapotáról.

A párt frakcióvezető-helyettese elmondta, eddigi képviselői munkájában az aktivitására az egyik legbüszkébb, hiszen minden képviselőként eltöltött évére érvényes, hogy

több felszólalása és indítványa volt, mint az összes Győr-Moson-Sopron megyei fideszes parlamenti képviselőnek együttvéve.

- szemléltette az ellenzéki képviselőjelölt, aki arra is kitért, hogy ezek olyan javaslatok, indítványok és felszólalások, amelyeket nem magától talál ki, hanem az itteni beszélgetések, a helyben feltárt problémák alapján visz különféle ügyeket az Országgyűlés elé.

Az egy másik történet, hogy ezeket a kétharmados többség kivétel nélkül mindig leszavazza

- fűzte hozzá Magyar Zoltán, aki szerint ezen az elnyomó rendszeren kell változtatni közös erővel.

Magyar Zoltán Mosonmagyaróváron Béli Balázs/Alfahír

Kiemelte, alig tíz nap múlva lehet az első lépést megtenni a kormányváltás érdekében az előválasztáson, szeptember 18. és 26. között. Emlékeztetett, Lébényben három napig, Mosonmagyaróváron pedig mind a kilenc nap rendelkezésre áll a személyes módon történő szavazáshoz.

Zárszóként azt mondta, amíg ereje engedi, addig az itt élő emberek igazáért fog küzdeni.