Jakab Péter Pápán: "Ne szokjuk meg, hogy mindig elveszik azt, ami a miénk!"

Pápa városában is megtartotta utcafórumát Jakab Péter, aki szerdai országjárása Veszprém megyei állomásán a Jobbik helybeli jelöltjével, Süle Zsolttal várták délután az érdeklődőket.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt a megye 4. számú választókerülete székhelyén, a polgármesteri hivatal előtt felidézte, egyszer egy fideszes nénitől megkapta, hogyan képzeli, hogy késett a fórumról, mire Jakab azt felelte:

Tessék csak várni Orbán Viktorra, ő soha nem is fog megérkezni, mert ő olyan családból származik, én meg ilyenből.

Mint folytatta, azért érkezett késve, mert ebbe az országba naponta 2,2 milliárd forint uniós támogatás érkezik és most ezt keresi. Az emberekkel beszélgetve, a melósok azt mondják, hogy náluk, a 150 ezres fizetésük, de a nyugdíjasok 90 ezres nyugdíja közelében sincs, ahogy a saját egykori iskolája, vagy épp az egészségügy rendszerében sem található ez a rengeteg pénz - sorolta.

Jakab Péter és Süle Zsolt Pápán Béli Balázs/Alfahír

Azonban Jakab szerint Mészáros Lőrinc érdekeltségeinél már nem kellene sokáig keresni ezeket a pénzeket. A Jobbik elnöke úgy látja, ez az ország valójában nem akar sokat: szabadságot, jólétet és kiszámíthatóságot. Utóbbi pedig nem azt jelenti, hogy mindig Mészáros és köre gazdagszik kiszámíthatóan, hanem azt, hogy minőségi munkáért minőségi bár jár, tisztességgel ledolgozott életért tisztességes nyugdíj, a lopásért meg börtön - hangsúlyozta a jobbikos politikus, aki úgy véli:

Ez az ország Kelet-Közép-Európa Svájca lehetne, ha csak lenne egy tisztességes kormány, amelyik nem urizál, nem rázza a rongyot.

Jakab Péter emlékeztetett, ebben a hazában több mint kétmillióan élnek a létminimum alatt, közel egymillió nyugdíjas van Magyarországon, akinek havonta kevesebb mint százezerből kell kijönnie. Ráadásul már 13 éve 28 500 forint a minimálnyugdíj, és 56 ezer a közmunka. Ahogy a családi pótlék összege sem emelkedett szintén az utóbbi 13 évben.

Ugyanakkor Jakab arra is felhívta a figyelmet, hogy

itt európai szinten rekorder adókat kell fizetni: a munka után, az élelmiszer után, a benzin után, valamint a boltban mindenkinek meg kell fizetnie a 27 százalékos áfát.

Ez a kormány 2010 óta temérdek uniós pénzzel, kétharmados hatalommal, felhatalmazási törvénnyel ennyit tudott elérni, és hogy a román minimálbér leelőzte a magyart

- összegezte a párt miniszterelnök-jelöltje, aki szerint felháborító, hogy ezzel együtt kérdezik meg óriásplakátokon, mosolygós hangulatjel kíséretében, hogy emeljék-e a minimálbért.

Ez lenne a kormányzóképesség?

- tette fel a költői kérdést.

Jakab Péter elmondta, azt akarja, hogy ne szokjuk meg, hogy árak jobban emelkednek, mint a bérek, vagy hogy a magyar melósnak csak alamizsna jut, akárcsak azt, hogy egy magyar fiatalnak 20 éves lakéshitellel indul az élete vagy mehet nyugatra,

de legfőképp azt ne szokjuk meg, hogy mindig elveszik azt, ami a miénk! - emelte ki.

Süle Zsolt, a Jobbik előválasztási jelöltje először felidézte, hogy az elmúlt időszakban sokan kérdezték tőle, miért vállalta el a képviselőjelöltséggel járó feladatot, mi a célja. Az ellenzéki politikus azt válaszolta, hogy ők egy igazságosabb és élhető országot akarnak annál, mint amilyet a Fidesz rájuk fog hagyni. Úgy gondolja, nagyon sok dolguk lesz.

Igazságos és élhető-e az az ország, ahol éppen a pápai születésű Kövér László, az Országgyűlés elnöke azt mondja az ellenzéknek, hogy ők nem képezik a nemzet részét?

- pedzegette, majd arra is emlékeztetett, hogy ugyanez a személy rendszeresen elveszi a szót Jakab Pétertől és milliókra bünteti, mert nem tetszik neki, amit mond. Ugyanő pedig már az EU-ba sem lépne be, ha most kellene a csatlakozásról szavazni. Úgy véli, jövő tavasszal majd arról is dönteni kell, hogy Kövér folytathassa-e ámokfutását - fogalmazott.

Süle arról is beszélt, hogy több évtizedes adó- és járulékfizetés után azzal szembesülhetünk, hogy egy-egy egészségügyi intézményben közlik az emberrel, nem tudják ellátni, inkább holnap vagy holnapután jöjjön vissza, mert most épp nincs orvos. Olyan is előfordul, hogy menjünk inkább a 40 km-re lévő Ajkára vagy az 50 km-re található Veszprémbe, ahol talán tudnak velünk foglalkozni. De olyan is van, hogy rögtön adnak időpontot, de csak hosszú hónapokkal későbbre - fűzte hozzá.

A jobbikos politikus azt gondolja, a gyors és hatékony állami egészségügy igényéből nem szabad engedni. Előrevetítette:

A következő kormány egyik nagyon fontos feladata lesz, hogy az egészségügyet rendbe tegyük.

Az ellenzéki jelölt arra is rávilágított, hogy

Pápa lakossága 2000-ben még 33 500 fő volt, míg napjainkban alig 30 ezer lakosa van a városnak, ami azt jelenti, hogy több mint 10 százalékos a fogyás.

Ezt pedig főként az elvándorlással magyarázza.

Az elszámoltatást Süle szintén fontos lépésnek nevezte, amelyre véleménye szerint a Jobbik a fő garancia. Végül azt kérte, hogy szeptember 18-26. között minél többen vegyenek részt az előválasztáson.