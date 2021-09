Megvan az első közös biznisze Mészáros Lőrincnek és Várkonyi Andreának

Azok után, hogy volt feleségével is számos közös gazdasági érdekeltsége volt a felcsúti milliárdosnak tulajdonosi és/vagy operatív szinten, most Várkonyi Andreával is közös bizniszbe kezd - írja az Mfor.

Arról korábban szintén az Mfor számolt be, hogy 2021. július 27-én megalakult az Ekho Belvedere Kft., melynek főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, de saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával és üzemeltetésével is foglalkozhat. Ennek alapító tulajdonosa az Ekho Magántőkealap, amely 50 millió forintos induló törzstőkét fizetett be. A szálak pedig nem máshoz vezettek, mint Mészáros Lőrinchez, mivel az Ekho Magántőkealap ugyanarra a budapesti, V. kerületi Váci utcai címre van bejegyezve, mint több más Mészáros-érdekeltség is. Az alap kezelője pedig az a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., mely Mészáros Lőrinc 100 százalékos tulajdonában áll.

Augusztus 31-től azonban már nem Ekho Magántőkealap az Ekho Belvedere Kft. tulajdonosa, hanem Mészáros Lőrinc és újdonsült párja, Várkonyi Andrea, akik 50-50 százalékban osztoznak a társaságon.

Mészárosék pedig nemcsak a tulajdonjogot szerezték meg, hanem a cég irányítását is maga Mészáros vette át a bizalmasának számító Gombai Gabriellától.

Az Mfor következtetése szerint a Budapest II. kerületében, a Szilágyi Erzsébet fasorban található Belvedere Budapest Irodaház és a mellette lévő négycsillagos, 54 szobás szálloda, a Hotel Belvedere Budapest lehetnek azok az ingatlanok, amelyek a társaság célpontjába kerülhettek. Azonban nem kizárt az sem, hogy a fertődi Eszterházy-kastélyról van szó, amelynek középső tömbjének, a Belvedere-nek és az óratoronynak a helyreállítására már elnyert 4 milliárd forint állami pénzt egy olyan konzorcium, amelynek a Mészáros tulajdonában lévő zalaegerszegi ZÁÉV Zrt. is tagja.

Nem az Ekho Belvedere Kft. az első olyan cége Várkonyinak, amely látványosan profitálhat a Mészárossal való kapcsolatából, mivel a 2020 szeptemberében alapított Whitedog Media Kft. (mely főtevékenységként reklámügynöki tevékenységgel foglalkozik) négy hónap alatt 127 millió forint nettó árbevételt ért el és 52,8 millió forint adózott eredményt, ahogy arról az Alfahíren is beszámoltunk.