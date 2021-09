9/11 – Exkluzív visszatekintés a világunkat átformáló terrortámadásra az Alfahíren

Cseh Katalin (1988) – európai parlamenti képviselő (Momentum / Renew Europe)

1. "Vannak az ember életében olyan pillanatok, amik örökre beleégnek az emlékezetébe, legyen bármennyire fiatal vagy érje ez az esemény bárhol, bármikor. 2001. szeptember 11. tragédiája is ilyen, húsz éve történt, de soha nem fogom, soha nem fogjuk elfelejteni. 13 éves voltam és a kisöcsém egyik labdarúgó-mérkőzésén álltam az oldalvonal mellett és szurkoltunk neki, amikor az egyik szülő felkiáltott, hogy megtámadták Amerikát, repülőgépek csapódtak a Világkereskedelmi Központ tornyaiba. Egyből érezni lehetett, hogy hatalmas a baj. Emlékszem, szinte azonnal megfagyott a levegő, minden és mindenki megállt a pályán és azon kívül is, az emberek elkezdtek telefonálni, mindenki erről beszélt, a sokkot azonnal tapintani lehetett. Ez az érzés gyermekekre is átragadt, soha nem fogom elfelejteni."

2. "Az Egyesült Államokat ért terrortámadás az egész nyugati szövetségi rendszer elleni merénylet is volt egyben. Magyarország is érintetté vált a kialakult helyzetben. Ne felejtsük, a magyar honvédség többször is küldött katonákat Afganisztánba, és heten közülük sajnos soha nem térhettek haza. A húsz évvel ezelőtti terrortámadások közvetlen hatása a mai napig meghatározzák a globális geopolitikát is. Amerika nagyobb szerepvállalása a Közel-Keleten alapvetően befolyásolta a régió erőviszonyait, az ennek hatására végbement változásokat pedig itt, Európában is érzékeljük. A terrorellenes harc és az extrémizmus visszaszorításának közös célja szeptember 11-e után fogalmazódott meg az EU-n belül is erőteljesebben, ekkor vált világossá, hogy csak egy egységes szövetségbe szerveződve tudjuk teljesíteni a közös biztonságpolitikai célkitűzéseinket."